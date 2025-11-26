Mondial 2026 : ruée historique sur les billets, la Belgique dans l'ambiance

Mondial 2026 : ruée historique sur les billets, la Belgique dans l'ambiance
Deux millions de billets pour le Mondial 2026 ont été vendus et les Diables Rouges joueront contre les États-Unis et le Mexique lors de leur tournée en mars.

La Coupe du monde 2026 approche à grands pas et l’enthousiasme est bien visible. La FIFA a annoncé que deux millions de billets ont été vendus lors de la deuxième phase des ventes. Cela montre à quel point la planète football attend ce Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Sans surprise, les supporters des trois pays hôtes ont été les plus actifs.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, la Belgique disputera deux matchs en mars lors de la tournée américaine. Les coéquipiers de Kevin De Bruyne affronteront les États-Unis, puis le Mexique, deux adversaires qui évolueront chez eux lors du Mondial.

L’intérêt pour la compétition dépasse largement les frontières américaines. Après les fans des pays hôtes, les demandes les plus élevées viennent de l’Angleterre, de l’Allemagne, du Brésil, de la Colombie, de l’Espagne, de l’Argentine et de la France.

La suite se jouera en décembre, avec une nouvelle vague de ventes prévue le 11. Ce sera le moment où les fans sauront quand et où leurs équipes joueront. Juste avant ça, le 5 décembre, un tirage au sort organisé à Washington fixera les premiers grands rendez-vous du tournoi.

Pour la Belgique, ces annonces donnent un petit parfum de Coupe du monde. Les supporters rêvent de revoir les Diables briller sur la scène mondiale.

