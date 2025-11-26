Première polémique pour Philippe Clement à Norwich City : "C'est ma faute"

Philippe Clement débute mal à Norwich. Après une nouvelle désillusion contre Oxford, un changement très surprenant a étonné la presse.

Philippe Clement n’a pas réussi à provoquer un électrochoc à Norwich City. Le coach belge a perdu son premier match 4-1 et n’a pas fait mieux mardi contre Oxford United, une équipe qui ne devance la sienne de très peu.

À la 95e minute, Clement et ses joueurs ont vu la victoire leur échapper : 1-1 après avoir mené tout le match. Pas la meilleure façon de débuter un nouveau défi, mais Clement savait que la mission serait difficile à Norwich.

Indépendamment du résultat, il a pris une décision marquante lors de ce deuxième match. Contre Oxford, il a fait entrer Matej Jurasek avant de le sortir un quart d’heure plus tard. Le joueur n’avait pas apprécié et Clement avait tenté de lui expliquer.

Clement retire un joueur après quinze minutes

En conférence de presse, il a dû s’en expliquer. "C’est ma faute", a-t-il commencé. "Je dois déjà prendre de grandes décisions sans encore tout connaître", s’est défendu l’entraîneur.

"Je vous avais dit que Matej était malade la semaine dernière. Il s’est entraîné ces deux derniers jours et il a bien travaillé. Peut-être qu’il s’est un peu forcé. Pendant le match, il n’avait pas assez d’énergie pour remplir ses tâches, selon moi, aussi bien offensivement que défensivement."

"Dans ce cas, je dois prendre une décision pour le bien de l’équipe. Ce n’est rien de personnel. C’était peut-être trop tôt pour le faire entrer. Je le connais depuis longtemps, il a beaucoup de qualités. Maintenant, avec mon staff, on doit le remettre en pleine forme", conclut Clement.