Première polémique pour Philippe Clement à Norwich City : "C'est ma faute"

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Première polémique pour Philippe Clement à Norwich City : "C'est ma faute"

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Philippe Clement débute mal à Norwich. Après une nouvelle désillusion contre Oxford, un changement très surprenant a étonné la presse.

Philippe Clement n’a pas réussi à provoquer un électrochoc à Norwich City. Le coach belge a perdu son premier match 4-1 et n’a pas fait mieux mardi contre Oxford United, une équipe qui ne devance la sienne de très peu.

À la 95e minute, Clement et ses joueurs ont vu la victoire leur échapper : 1-1 après avoir mené tout le match. Pas la meilleure façon de débuter un nouveau défi, mais Clement savait que la mission serait difficile à Norwich.

Indépendamment du résultat, il a pris une décision marquante lors de ce deuxième match. Contre Oxford, il a fait entrer Matej Jurasek avant de le sortir un quart d’heure plus tard. Le joueur n’avait pas apprécié et Clement avait tenté de lui expliquer.

Clement retire un joueur après quinze minutes

En conférence de presse, il a dû s’en expliquer. "C’est ma faute", a-t-il commencé. "Je dois déjà prendre de grandes décisions sans encore tout connaître", s’est défendu l’entraîneur.

"Je vous avais dit que Matej était malade la semaine dernière. Il s’est entraîné ces deux derniers jours et il a bien travaillé. Peut-être qu’il s’est un peu forcé. Pendant le match, il n’avait pas assez d’énergie pour remplir ses tâches, selon moi, aussi bien offensivement que défensivement."

"Dans ce cas, je dois prendre une décision pour le bien de l’équipe. Ce n’est rien de personnel. C’était peut-être trop tôt pour le faire entrer. Je le connais depuis longtemps, il a beaucoup de qualités. Maintenant, avec mon staff, on doit le remettre en pleine forme", conclut Clement.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
The Championship
The Championship Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Norwich City
Oxford Utd
Philippe Clement

Plus de news

Philippe Clement essuie à nouveau un sérieux coup dur à Norwich : "Encore beaucoup de travail"

Philippe Clement essuie à nouveau un sérieux coup dur à Norwich : "Encore beaucoup de travail"

17:30
LIVE : C'est reparti à Lisbonne où Bruges est mené de deux buts (2-0) Live

LIVE : C'est reparti à Lisbonne où Bruges est mené de deux buts (2-0)

22:06
Mondial 2026 : ruée historique sur les billets, la Belgique dans l'ambiance

Mondial 2026 : ruée historique sur les billets, la Belgique dans l'ambiance

22:04
Après DAZN, un partenaire historique depuis plus de 50 ans quitte à son tour la Pro League

Après DAZN, un partenaire historique depuis plus de 50 ans quitte à son tour la Pro League

21:40
1
Une chance en or pour Anderlecht ? Vázquez pousse vers la sortie... et un ancien chouchou pourrait revenir

Une chance en or pour Anderlecht ? Vázquez pousse vers la sortie... et un ancien chouchou pourrait revenir

21:20
Début de crise à Monaco : le Pafos arrache un partage et met en difficulté Sébastien Pocognoli

Début de crise à Monaco : le Pafos arrache un partage et met en difficulté Sébastien Pocognoli

21:00
1
Arrogance made in Ajax (ou Anderlecht) : Rayane Bounida approche enfin des sommets promis

Arrogance made in Ajax (ou Anderlecht) : Rayane Bounida approche enfin des sommets promis

20:40
"Il a été vraiment très bon" : José Mourinho bluffé par un jeune belge de l'Ajax

"Il a été vraiment très bon" : José Mourinho bluffé par un jeune belge de l'Ajax

20:00
"Un joueur aux qualités monstrueuses" : la retraite de Zinho Vanheusden laisse un goût de regret

"Un joueur aux qualités monstrueuses" : la retraite de Zinho Vanheusden laisse un goût de regret

19:30
La Pro League sonne l'alarme : DAZN va-t-il plonger le foot belge dans le noir ?

La Pro League sonne l'alarme : DAZN va-t-il plonger le foot belge dans le noir ?

19:00
Après Kevin De Bruyne, un autre cadre de Manchester City fera prochainement ses adieux

Après Kevin De Bruyne, un autre cadre de Manchester City fera prochainement ses adieux

18:20
Scène improbable : le nouveau maire de New York est fan de... Leandro Trossard

Scène improbable : le nouveau maire de New York est fan de... Leandro Trossard

18:00
Près de 20 millions d'euros en jeu ? Des clubs de Premier League ciblent un attaquant de l'Union

Près de 20 millions d'euros en jeu ? Des clubs de Premier League ciblent un attaquant de l'Union

17:00
"Mon rythme cardiaque est monté à 200" : le président de l'Union Saint-Gilloise est aux anges

"Mon rythme cardiaque est monté à 200" : le président de l'Union Saint-Gilloise est aux anges

15:30
Encore des mauvaises nouvelles pour le Standard : un cadre est incertain

Encore des mauvaises nouvelles pour le Standard : un cadre est incertain

16:40
Harry Kane explique ce qui rend Vincent Kompany si spécial : "Je suis vraiment impressionné"

Harry Kane explique ce qui rend Vincent Kompany si spécial : "Je suis vraiment impressionné"

16:20
Wesley Sneijder encense Rayane Bounida : "Il a joué sans complexe"

Wesley Sneijder encense Rayane Bounida : "Il a joué sans complexe"

16:00
Le Sporting de Charleroi met en place un plan de sensibilisation pour le match face à la RAAL de ce samedi

Le Sporting de Charleroi met en place un plan de sensibilisation pour le match face à la RAAL de ce samedi

15:00
Qui est Joseph Oosting, le futur entraîneur de l'Antwerp ?

Qui est Joseph Oosting, le futur entraîneur de l'Antwerp ?

14:40
Un cadre du Bayern en route vers un départ l'été prochain ? Vincent Kompany est finalement rassuré

Un cadre du Bayern en route vers un départ l'été prochain ? Vincent Kompany est finalement rassuré

14:20
Énorme coup de boost pour le KRC Genk : un retour important avant le prochain match européen

Énorme coup de boost pour le KRC Genk : un retour important avant le prochain match européen

14:00
Voici pourquoi Malines ne boycottera finalement pas son déplacement à Charleroi en Coupe de Belgique

Voici pourquoi Malines ne boycottera finalement pas son déplacement à Charleroi en Coupe de Belgique

13:40
"Ce n'était pas facile de traverser une période sans marquer" : enfin la délivrance pour Loïs Openda

"Ce n'était pas facile de traverser une période sans marquer" : enfin la délivrance pour Loïs Openda

13:20
Un cadre du KRC reçoit une récompense individuelle devant deux joueurs de l'Union Saint-Gilloise

Un cadre du KRC reçoit une récompense individuelle devant deux joueurs de l'Union Saint-Gilloise

13:00
L'entraîneur de Galatasaray critique l'arbitrage : "Il aurait dû être expulsé"

L'entraîneur de Galatasaray critique l'arbitrage : "Il aurait dû être expulsé"

12:40
2
"Tout doit presque venir de lui" : Hein Vanhaezebrouck prudent avant Sporting-Bruges

"Tout doit presque venir de lui" : Hein Vanhaezebrouck prudent avant Sporting-Bruges

12:20
Malchance inouïe : le Club de Bruges a vu les problèmes s'accumuler avant son déplacement à Lisbonne

Malchance inouïe : le Club de Bruges a vu les problèmes s'accumuler avant son déplacement à Lisbonne

12:00
La délivrance pour Loïs Openda : et maintenant, un doublé avec les Diables Rouges !

La délivrance pour Loïs Openda : et maintenant, un doublé avec les Diables Rouges !

11:40
"Beaucoup de fierté" : la joie et la satisfaction de David Hubert après la victoire de l'Union

"Beaucoup de fierté" : la joie et la satisfaction de David Hubert après la victoire de l'Union

11:30
"Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au Bayern

"Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au Bayern

11:00
"C'était la fête, vraiment la fête" : les mots d'Adem Zorgane après la victoire de l'Union contre Galatasaray

"C'était la fête, vraiment la fête" : les mots d'Adem Zorgane après la victoire de l'Union contre Galatasaray

10:30
2
Deux bonnes nouvelles pour Vincent Kompany avant d'affronter Arsenal

Deux bonnes nouvelles pour Vincent Kompany avant d'affronter Arsenal

10:00
Le directeur général des sports met les choses au point : "Kompany sent qu'un vrai projet prend forme ici"

Le directeur général des sports met les choses au point : "Kompany sent qu'un vrai projet prend forme ici"

09:30
De retour après huit mois d'absence, Enzo Sternal est heureux : "La boucle est bouclée"

De retour après huit mois d'absence, Enzo Sternal est heureux : "La boucle est bouclée"

09:00
Jérémy Doku aux côtés de stars : voici les personnalités belges les plus influentes selon Forbes (-30 ans)

Jérémy Doku aux côtés de stars : voici les personnalités belges les plus influentes selon Forbes (-30 ans)

08:30
La FIFA a tranché : Cristiano Ronaldo sait enfin s'il pourra disputer le début de la Coupe du monde 2026

La FIFA a tranché : Cristiano Ronaldo sait enfin s'il pourra disputer le début de la Coupe du monde 2026

08:00

Plus de news

Les plus populaires

The Championship

 Journée 17
Stoke City Stoke City 3-0 Charlton Athletic Charlton Athletic
Swansea Swansea 1-2 Derby County Derby County
Middlesbrough Middlesbrough 2-4 Coventry City Coventry City
Hull City Hull City 0-2 Ipswich Town Ipswich Town
Watford Watford 1-1 Preston North End Preston North End
Norwich City Norwich City 1-1 Oxford Utd Oxford Utd
Southampton Southampton 3-0 Leicester City Leicester City
Millwall Millwall 0-0 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday
Sheffield United Sheffield United 2-0 Portsmouth Portsmouth
Blackburn Blackburn 0-0 QPR QPR
Wrexham Wrexham 1-0 Bristol City Bristol City
West Bromwich West Bromwich 1-0 Birmingham City Birmingham City
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved