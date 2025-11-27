Fin de série pour Vincent Kompany : Arsenal inflige au Bayern sa première défaite de la saison

Vincent Kompany a connu sa première défaite de la saison avec le Bayern Munich. 3-1 contre Arsenal à l'Emirates Stadium.

Arsenal et le Bayern se retrouvaient ce mercredi soir pour un choc en Ligue des champions. Deux leaders et deux styles différents. Le Bayern de Vincent Kompany arrivait invaincu cette saison.

Les Londoniens ont frappé les premiers. À la 22e minute, sur un corner parfaitement tiré par Bukayo Saka, Jurrien Timber s’est élevé plus haut que Neuer pour marquer de la tête. Le Bayern a réagi dix minutes plus tard grâce à Lennart Karl, bien placé pour reprendre le centre de Serge Gnabry.

Leandro Trossard, en pleine forme depuis le début de saison, s’est arrêté avant de s’allonger au sol en se tenant la jambe. Un très mauvais signe pour un joueur devenu essentiel dans le système d’Arteta. Le Diable Rouge a dû céder sa place à la 35e minute, sous les applaudissements.

Première défaite pour le Bayern de Kompany cette saison

Noni Madueke a redonné l’avantage aux Gunners en reprenant du pied gauche un centre de Riccardo Calafiori. Puis Neuer, sorti très loin de son but, s’est fait surprendre par la vitesse de Gabriel Martinelli, qui l’a dribblé avant de marquer le 3-1.

Le Bayern perd pour la première fois de la saison. Arsenal enchaîne une cinquième victoire et reste leader avec 15 points sur 15. Les Allemands restent troisièmes avec 12 points. Les supporters belges retiennent la blessure de Trossard.