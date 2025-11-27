Fin de série pour Vincent Kompany : Arsenal inflige au Bayern sa première défaite de la saison

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Fin de série pour Vincent Kompany : Arsenal inflige au Bayern sa première défaite de la saison

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Vincent Kompany a connu sa première défaite de la saison avec le Bayern Munich. 3-1 contre Arsenal à l'Emirates Stadium.

Arsenal et le Bayern se retrouvaient ce mercredi soir pour un choc en Ligue des champions. Deux leaders et deux styles différents. Le Bayern de Vincent Kompany arrivait invaincu cette saison.

Les Londoniens ont frappé les premiers. À la 22e minute, sur un corner parfaitement tiré par Bukayo Saka, Jurrien Timber s’est élevé plus haut que Neuer pour marquer de la tête. Le Bayern a réagi dix minutes plus tard grâce à Lennart Karl, bien placé pour reprendre le centre de Serge Gnabry.

Leandro Trossard, en pleine forme depuis le début de saison, s’est arrêté avant de s’allonger au sol en se tenant la jambe. Un très mauvais signe pour un joueur devenu essentiel dans le système d’Arteta. Le Diable Rouge a dû céder sa place à la 35e minute, sous les applaudissements.

Première défaite pour le Bayern de Kompany cette saison

Noni Madueke a redonné l’avantage aux Gunners en reprenant du pied gauche un centre de Riccardo Calafiori. Puis Neuer, sorti très loin de son but, s’est fait surprendre par la vitesse de Gabriel Martinelli, qui l’a dribblé avant de marquer le 3-1.

Lire aussi… Inquiétude pour Rudi Garcia : un Diable Rouge quitte le terrain blesséLe Bayern perd pour la première fois de la saison. Arsenal enchaîne une cinquième victoire et reste leader avec 15 points sur 15. Les Allemands restent troisièmes avec 12 points. Les supporters belges retiennent la blessure de Trossard.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Arsenal
Bayern Munich
Vincent Kompany

Plus de news

Inquiétude pour Rudi Garcia : un Diable Rouge quitte le terrain blessé

Inquiétude pour Rudi Garcia : un Diable Rouge quitte le terrain blessé

23:20
Le neveu d'une légende de Pro League se révèle enfin en D1B après une lourde blessure

Le neveu d'une légende de Pro League se révèle enfin en D1B après une lourde blessure

09:30
"Il se sentait très mal" : les premières nouvelles de la blessure de Nordin Jackers

"Il se sentait très mal" : les premières nouvelles de la blessure de Nordin Jackers

09:00
📷 Nordin Jackers évacué sur civière à Lisbonne : un moment qui a jeté un froid dans le stade

📷 Nordin Jackers évacué sur civière à Lisbonne : un moment qui a jeté un froid dans le stade

08:00
Ce serait le mauvais moment : alerte physique à l'entraînement pour Alexis Saelemaekers

Ce serait le mauvais moment : alerte physique à l'entraînement pour Alexis Saelemaekers

08:30
Première défaite en Youth League pour le Club NXT : le point sur la situation avant la dernière journée

Première défaite en Youth League pour le Club NXT : le point sur la situation avant la dernière journée

07:40
Suspecté d'un geste raciste en France, Aron Dönnum s'en tire finalement très bien

Suspecté d'un geste raciste en France, Aron Dönnum s'en tire finalement très bien

07:20
L'Atalanta bat l'Eintracht Francfort d'Arthur Theate : Charles De Ketelaere en très grande forme

L'Atalanta bat l'Eintracht Francfort d'Arthur Theate : Charles De Ketelaere en très grande forme

06:30
Méconnaissable, le Club de Bruges s'incline sans gloire au Sporting Portugal

Méconnaissable, le Club de Bruges s'incline sans gloire au Sporting Portugal

22:55
2
"Ça m'a fait mal" : Besnik Hasi revient sur les sifflets... et surprend sur son avenir

"Ça m'a fait mal" : Besnik Hasi revient sur les sifflets... et surprend sur son avenir

22:30
Mondial 2026 : ruée historique sur les billets, la Belgique dans l'ambiance

Mondial 2026 : ruée historique sur les billets, la Belgique dans l'ambiance

22:04
1
Début de crise à Monaco : le Pafos arrache un partage et met en difficulté Sébastien Pocognoli

Début de crise à Monaco : le Pafos arrache un partage et met en difficulté Sébastien Pocognoli

21:00
2
Une chance en or pour Anderlecht ? Vázquez pousse vers la sortie... et un ancien chouchou pourrait revenir

Une chance en or pour Anderlecht ? Vázquez pousse vers la sortie... et un ancien chouchou pourrait revenir

21:20
1
Après DAZN, un partenaire historique depuis plus de 50 ans quitte à son tour la Pro League

Après DAZN, un partenaire historique depuis plus de 50 ans quitte à son tour la Pro League

21:40
2
Harry Kane explique ce qui rend Vincent Kompany si spécial : "Je suis vraiment impressionné"

Harry Kane explique ce qui rend Vincent Kompany si spécial : "Je suis vraiment impressionné"

16:20
"Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au Bayern

"Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au Bayern

11:00
Un cadre du Bayern en route vers un départ l'été prochain ? Vincent Kompany est finalement rassuré

Un cadre du Bayern en route vers un départ l'été prochain ? Vincent Kompany est finalement rassuré

14:20
Deux bonnes nouvelles pour Vincent Kompany avant d'affronter Arsenal

Deux bonnes nouvelles pour Vincent Kompany avant d'affronter Arsenal

10:00
Scène improbable : le nouveau maire de New York est fan de... Leandro Trossard

Scène improbable : le nouveau maire de New York est fan de... Leandro Trossard

18:00
Le directeur général des sports met les choses au point : "Kompany sent qu'un vrai projet prend forme ici"

Le directeur général des sports met les choses au point : "Kompany sent qu'un vrai projet prend forme ici"

26/11
Arrogance made in Ajax (ou Anderlecht) : Rayane Bounida approche enfin des sommets promis

Arrogance made in Ajax (ou Anderlecht) : Rayane Bounida approche enfin des sommets promis

20:40
"Il a été vraiment très bon" : José Mourinho bluffé par un jeune belge de l'Ajax

"Il a été vraiment très bon" : José Mourinho bluffé par un jeune belge de l'Ajax

20:00
Première polémique pour Philippe Clement à Norwich City : "C'est ma faute"

Première polémique pour Philippe Clement à Norwich City : "C'est ma faute"

20:20
"Un joueur aux qualités monstrueuses" : la retraite de Zinho Vanheusden laisse un goût de regret

"Un joueur aux qualités monstrueuses" : la retraite de Zinho Vanheusden laisse un goût de regret

19:30
La Pro League sonne l'alarme : DAZN va-t-il plonger le foot belge dans le noir ?

La Pro League sonne l'alarme : DAZN va-t-il plonger le foot belge dans le noir ?

19:00
Après Kevin De Bruyne, un autre cadre de Manchester City fera prochainement ses adieux

Après Kevin De Bruyne, un autre cadre de Manchester City fera prochainement ses adieux

18:20
"Mon rythme cardiaque est monté à 200" : le président de l'Union Saint-Gilloise est aux anges

"Mon rythme cardiaque est monté à 200" : le président de l'Union Saint-Gilloise est aux anges

15:30
Philippe Clement essuie à nouveau un sérieux coup dur à Norwich : "Encore beaucoup de travail"

Philippe Clement essuie à nouveau un sérieux coup dur à Norwich : "Encore beaucoup de travail"

17:30
Près de 20 millions d'euros en jeu ? Des clubs de Premier League ciblent un attaquant de l'Union

Près de 20 millions d'euros en jeu ? Des clubs de Premier League ciblent un attaquant de l'Union

17:00
Wesley Sneijder encense Rayane Bounida : "Il a joué sans complexe"

Wesley Sneijder encense Rayane Bounida : "Il a joué sans complexe"

16:00
Encore des mauvaises nouvelles pour le Standard : un cadre est incertain

Encore des mauvaises nouvelles pour le Standard : un cadre est incertain

16:40
Le Sporting de Charleroi met en place un plan de sensibilisation pour le match face à la RAAL de ce samedi

Le Sporting de Charleroi met en place un plan de sensibilisation pour le match face à la RAAL de ce samedi

15:00
Qui est Joseph Oosting, le futur entraîneur de l'Antwerp ?

Qui est Joseph Oosting, le futur entraîneur de l'Antwerp ?

14:40
Énorme coup de boost pour le KRC Genk : un retour important avant le prochain match européen

Énorme coup de boost pour le KRC Genk : un retour important avant le prochain match européen

14:00
"Ce n'était pas facile de traverser une période sans marquer" : enfin la délivrance pour Loïs Openda

"Ce n'était pas facile de traverser une période sans marquer" : enfin la délivrance pour Loïs Openda

13:20
Voici pourquoi Malines ne boycottera finalement pas son déplacement à Charleroi en Coupe de Belgique

Voici pourquoi Malines ne boycottera finalement pas son déplacement à Charleroi en Coupe de Belgique

13:40

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 5
Galatasaray Galatasaray 0-1 Union SG Union SG
Ajax Ajax 0-2 SL Benfica SL Benfica
Marseille Marseille 2-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Chelsea Chelsea 3-0 FC Barcelone FC Barcelone
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-0 Villarreal Villarreal
Bodo Glimt Bodo Glimt 2-3 Juventus Juventus
Napoli Napoli 2-0 FK Qarabag FK Qarabag
Slavia Prague Slavia Prague 0-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Manchester City Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Copenhague FC Copenhague 3-2 Kairat Almaty Kairat Almaty
Pafos FC Pafos FC 2-2 Monaco Monaco
Sporting Portugal Sporting Portugal 3-0 FC Bruges FC Bruges
Liverpool Liverpool 1-4 PSV PSV
Arsenal Arsenal 3-1 Bayern Munich Bayern Munich
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 0-3 Atalanta Atalanta
Atlético Madrid Atlético Madrid 2-1 Inter Inter
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 3-4 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 5-3 Tottenham Tottenham
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved