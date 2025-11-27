L'Atalanta bat l'Eintracht Francfort d'Arthur Theate : Charles De Ketelaere en très grande forme

Charles De Ketelaere a été décisif contre l'Eintracht Francfort, impliqué sur deux buts. Arthur Theate a passé une très mauvaise soirée.

L’Atalanta se déplaçait ce mercredi soir sur la pelouse de l’Eintracht Francfort et un Diable Rouge a volé la vedette en Ligue des champions. Charles De Ketelaere a encore montré pourquoi son club compte autant sur lui. Tout l’inverse d’Arthur Theate, titulaire côté allemand, et qui a passé un mauvais moment.

La première période n’a pas offert grand-chose à se mettre sous la dent. Les deux équipes se sont neutralisées. Beaucoup d’intensité et peu de danger.

De Ketelaere dans un grand soir

À l’heure de jeu, De Ketelaere a changé le rythme de la rencontre. Un centre du pied droit, bien placé derrière la défense, a trouvé Ademola Lookman complètement seul dans la surface. Il a tiré et l’Atalanta a ouvert le score.

Bien placé et très actif dans les 16 mètres adverses, le Belge a été récompensé. Après une frappe déviée de Gianluca Scamacca, le ballon est arrivé dans ses pieds. De Ketelaere a inscrit le troisième but de son équipe.

Sans surprise, il a été élu homme du match, avec une note de 9,1 sur 10 sur Sofascore. Au classement, l’Atalanta pointe à la dixième place avec 10 points.