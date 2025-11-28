L'entraîneur du RWDM, Frédéric Frans, ne veut pas le révéler : "Nous n'allons pas dévoiler cela"

L'entraîneur du RWDM, Frédéric Frans, ne veut pas le révéler : "Nous n'allons pas dévoiler cela"
Photo: © photonews
Le RWDM traverse une sérieuse période difficile. Les Bruxellois attendent une victoire depuis la mi-octobre et sont coincés dans une spirale négative. La moindre erreur est lourdement sanctionnée et marquer devient presque impossible.

Le RWDM n'est vraiment pas au mieux cette saison. Les Bruxellois sont pris dans une spirale négative et n'ont plus gagné depuis cinq matchs. Leur dernière victoire remonte déjà à la mi-octobre.

"Nous avons vraiment besoin d’une victoire", déclare le défenseur central Madiou Keita dans Het Laatste Nieuws. "Pour notre jeune groupe, cela donnerait certainement un boost mental. Contre le Beerschot et le Patro Eisden, nous n’étions pas la moins bonne équipe, mais chaque petite erreur a été sanctionnée impitoyablement."

Le RWDM a soif de victoire

En plus du fait que la moindre erreur est immédiatement punie, le RWDM paie cher son manque d’efficacité. Lors de ses quatre derniers matchs, le club n’a inscrit qu’un seul but. Dans ces conditions, il est évidemment impossible de gagner des rencontres.

Le RWDM jouera encore cinq matchs cette année : les Francs Borains (à domicile), les RSCA Futures (en déplacement), l'Olympic Charleroi (à domicile), le Club NXT (en déplacement) et le RFC Liège (à domicile). L’entraîneur Frédéric Frans s’est fixé un objectif, mais reste mystérieux.

"Le nombre de points que nous voulons absolument prendre sur ces cinq matchs, nous n’allons pas le dévoiler publiquement. Nous ne voulons pas nous mettre de pression supplémentaire. Est-ce que je vais récupérer des joueurs ? Peut-être seulement Persyn. Tous les autres sont encore à l’infirmerie", a expliqué le coach au micro de Het Laatste Nieuws.

RWDM Brussels

