Eden Hazard va se montrer bien utile : comment Tubize-Braine prépare son retour dans le foot pro
Photo: © photonews
Coleader de D1 ACFF en compagnie de Mons, Tubize-Braine rêve de retrouver le football professionnel. Les Brabançons peuvent compter sur un certain Eden Hazard comme tête de gondole du projet.

Le football au Stade Leburton, cela a toujours été une histoire de famille. Celle de la famille Hazard, mais aussi celle de la famille Langendries. Le directeur sportif du club, Olivier Langendries, veut poursuivre le retour en force de Tubize-Braine

"Mon papa (le président Raymond Langendries) m’a toujours dit qu’il faut avoir les moyens de ses ambitions et non l’ambition de ses moyens. Je pense que cette phrase reflète bien l’état d’esprit du club. Il faut disposer des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs que l’on suit. C’est pour ça qu’on anticipe un peu une montée éventuelle", explique-t-il à la RTBF.

L'objectif est de grandir, cela passera sans doute par l'ouverture du capital du club à d'autres investisseurs : "On veut montrer qu’on est ouvert à toute discussion, avec de potentiels investisseurs qui voudraient se lancer dans un beau projet sportif et humain, comme celui-là".

Eden Hazard, un ambassadeur de premier plan

Raymond Langendries partage son ambition : "La région toute entière mérite un club au plus haut niveau et le club s’y prépare. Atteindre le niveau professionnel et la Challenger Pro League n’est pas qu’une question sportive. Il faut que toutes les couches du club suivent le mouvement de la professionnalisation".

"Nous y travaillons tous et toutes au sein de la direction. De plus, pour grandir, nous pouvons compter sur un ambassadeur de choix, en la personne d’Eden Hazard, le meilleur footballeur belge de l’histoire", conclut le président. Nommé président d'honneur à la demande de son père Thierry, Eden Hazard compte bien oeuvrer pour le club de son enfance grâce à sa renommée et sa tchatche habituelle.

Tubize-Braine

