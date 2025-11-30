"Bonne" nouvelle pour Loïs Openda ? L'un de ses concurrents pourrait être absent longtemps

La Juventus s'est imposée ce samedi contre Cagliari. Loïs Openda n'a joué que 5 minutes, mais il aura moins de concurrence dans les semaines à venir.

On pensait que son but contre Bodo/Glimt aurait pu être un déclic, mais la routine a repris pour Loïs Openda en Serie A : l'attaquant belge était de nouveau sur le banc au coup d'envoi face à la Juventus, et n'a disputé que 5 petites minutes de jeu.

En 11 rencontres de Serie A, Openda n'a été titularisé que 3 fois par Luciano Spalletti, et n'a pas encore trouvé le chemin des filets. Une série inquiétante pour le buteur des Diables Rouges, qui n'a pas non plus fait le plein de confiance en sélection.

Vlahovic absent plusieurs semaines ? 

Mais alors que la Juve battait Cagliari (2-1) ce samedi, Openda a peut-être reçu une "bonne" nouvelle. Bonne car, naturellement, aucun joueur ne se réjouit ouvertement de ce genre de chose. En effet, l'un de ses concurrents en attaque s'est peut-être blessé pour une longue durée.

Dusan Vlahovic a été forcé de quitter le terrain après une demi-heure, et selon son entraîneur, il pourrait être absent plusieurs semaines. Luciano Spalletti a déclaré après la rencontre auprès de la Gazzetta dello sport que le Croate souffrait d'une élongation aux adducteurs et serait absent "un certain temps".

Notons cependant que c'est Jonathan David qui a remplacé Vlahovic à la 31e minute, et pas Loïs Openda, qui n'est entré qu'à la 85e à la place de Yildiz. Mais les opportunités seront plus nombreuses à l'avenir pour le Belge...

