Sébastien Pocognoli était de retour en Belgique ce lundi pour donner un entraînement "obligatoire"

Sébastien Pocognoli était de retour en Belgique ce lundi. Le coach de l'AS Monaco a donné entraînement... aux jeunes de Malines.

L'entraîneur belge, qui a pris le weekend dernier les trois points avec l'ASM face au PSG (1-0), était de passage au centre d'entraînement du Jong KV Malines. Sébastien Pocognoli n'était évidemment pas là par hasard, il s'est expliqué au micro de Het Laatste Nieuws.

Une "obligation"

"C’est une obligation, vous savez. Il faut le faire pour obtenir son diplôme de licence professionnelle. Je fais tout mon possible pour y parvenir," raconte-t-il.

L'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise souhaite obtenir le diplôme Pro License. Vingt coachs étaient au total réunis. Parmi eux, on retrouve notamment Hans Cornelis, Igor De Camargo ou encore Faris Haroun.

Ce vendredi, l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli tentera d'enchaîner avec un nouveau succès en Ligue 1. Les hommes du tacticien belge se déplaceront à Brest. Le coup d'envoi sera donné à 19h00.

Monaco se doit de s'imposer pour remonter au classement. Après une période plus difficile, les Monégasques doivent poursuivre sur leur lancée pour rejoindre le haut du tableau de la Ligue 1.

