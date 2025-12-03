"J'ai déjà tracé mon parcours" : Konstantinos Karetsas a déjà préparé son plan de carrière

Konstantinos Karetsas est revenu au top après quelques mois difficiles. Et les grands clubs européens l'ont également remarqué. Le prodige du KRC Genk parle ouvertement de son plan de carrière.

Même en Angleterre, Konstantinos Karetsas n’est pas un inconnu. Manchester City, Manchester United, Liverpool FC, Arsenal FC, Chelsea FC… Tous suivent de près les prestations de l’international grec.

Ces clubs savent désormais aussi que Karetsas a prolongé son contrat avec le KRC Genk il y a une dizaine de jours, jusqu’à la mi-2029. Mais, dans le football moderne, cela signifie simplement que Genk encaissera quoi qu’il arrive.

Le plan de Konstantinos Karetsas

"J’ai déjà tracé mon parcours avec mon père", explique le joueur au micro de The Athletic. "Je veux d’abord m’imposer complètement en Belgique, puis effectuer un transfert cette année ou l’année prochaine."

"Si je peux choisir, je préférerais jouer en Liga", surprend le milieu de terrain sans détour. Mais Karetsas nuance immédiatement.

"En réalité, je n’ai pas de préférence pour un championnat en particulier", sourit l’international grec. "Avec le bon état d’esprit, je peux tout affronter, n’importe quelle compétition ou n’importe quel grand club. Cela dépendra surtout des options qui seront sur la table à ce moment-là."