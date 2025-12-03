Le Barça prêt à changer de plan : un Diable Rouge et un ancien Brugeois ciblés pour remplacer Rashford

Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
Le Barça prêt à changer de plan : un Diable Rouge et un ancien Brugeois ciblés pour remplacer Rashford

Malgré ses bonnes stats au Barça, l'avenir de Marcus Rashford est flou. Le club hésite à le garder et pense à d'autres profils, dont un international belge.

Le FC Barcelone a recruté Marcus Rashford l’été dernier sous forme de prêt en provenance de Manchester United. Ses statistiques sont bonnes : il a disputé 19 matchs pour 6 buts et 9 assists.

Mais rien ne dit que le Barça va le conserver définitivement. Selon SPORT, la décision n’a pas été prise. Malgré ses bons chiffres, plusieurs éléments joueraient en sa défaveur.

Le Barça hésite et regarde ailleurs

Rashford aurait un salaire élevé et il ne s’adapterait pas totalement au style de pressing que veut imposer Hansi Flick. À cause de ça, certaines personnes au club ne souhaiteraient pas le garder.

La décision n’est pas encore prise, mais Barcelone examine d’autres options pour remplacer Rashford. Le club pense notamment à Antonio Nusa (ex-Club de Bruges), aujourd’hui au RB Leipzig.

Selon SPORT, le Diable Rouge Malick Fofana figure sur la liste des Catalans. Le Barça suivrait aussi Said El Mala, qui joue au FC Cologne.

Lyon
FC Barcelone
Malick Fofana
Antonio Nusa

