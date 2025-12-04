Thomas Meunier a une idée en tête pour sa fin de carrière : "Ce serait la cerise sur le gâteau"

Photo: © photonews

Thomas Meunier ne compte pas raccrocher les crampons de sitôt. À 34 ans, il compte encore jouer pas mal d'années, et a même une idée derrière la tête...

En juin prochain, si tout se passe bien, Thomas Meunier (34 ans) sera de la partie pour la troisième Coupe du Monde de sa carrière. Et probablement pour le baroud d'honneur de la génération dorée : "On n'est pas immortels, toutes les bonnes choses ont une fin", reconnaît le Diable Rouge sur RMC Sports

Cependant, Meunier n'arrêtera pas pour autant dans la foulée de la Coupe du Monde 2026 : "Je serai toujours à la disposition de l'équipe, tant que je serai footballeur professionnel (...) Pourquoi ne pas aller jusqu'à un Euro supplémentaire ? Je prends l'exemple d'Axel Witsel qui a 36 ans et va sur ses 37. Jan Vertonghen était dans cette situation aussi". 

Thomas Meunier... attaquant ? 

Et s'il ne sera très probablement plus Diable Rouge d'ici là, Meunier s'imagine bien encore jouer au football à 40 ans. "C'est vraiment l'objectif que je me fixe", révèle-t-il. "Mon but est de jouer au football le plus longtemps possible. Par la suite, on aura le temps de penser à l'après-carrière". 

Et durant ces dernières années de carrière, l'ancien brugeois espère encore pouvoir revenir à ses premières amours. Autrement dit... à un rôle d'attaquant. "Je m'étais promis de signer mon dernier contrat professionnel en tant qu'attaquant", sourit Meunier. "De trouver un club qui voudrait bien signer Thomas Meunier comme joueur offensif. Ca ne va pas être facile, mais je crois qu'il y a des possibilités".

Lire aussi… Thomas Meunier veut filer un coup de pouce à l'Union : "Je l'ai promis à mon ami Guillaume François"Passer de l'attaque, lors de ses jeunes années à Virton et même Bruges, à un rôle défensif a en effet été frustrant pour le Diable Rouge. "Du jour au lendemain, on m'a foutu latéral droit. Quelle bêtise (rires). Je ne vais pas cracher dans la soupe, ça ne m'a pas desservi. Mais j'aimerais retrouver des allants offensifs", concède Thomas Meunier. "Ce serait la cerise sur le gâteau pour finir ma carrière". 

