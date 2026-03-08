"Après ce qu'il a fait, quelqu'un comme Marc Overmars ne serait jamais nommé"

Aernout Van Lindt
Chafik Ouassal et Aernout Van Lindt
| Commentaire
"Après ce qu'il a fait, quelqu'un comme Marc Overmars ne serait jamais nommé"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

En 2021, un grand scandale avait éclaté en Islande, toute la direction de la Fédération islandaise de football avait démissionné après la révélation du règlement à l'amiable d'une affaire d'agression sexuelle.

En 2017, Kolbeinn Sigthorsson aurait agressé une femme dans une boîte de nuit. L'affaire a réellement éclaté en 2021, lorsqu'il est apparu que les dirigeants de la fédération islandaise voulaient étouffer toute l'histoire. Le dossier a été révélé et le joueur a été suspendu.

“C'était aussi un peu une stratégie du responsable presse de faire en sorte que j'endosse une partie du problème, dans le sens où si je m'adressais vraiment aux joueurs, toute l'équipe exploserait et alors tu n'as plus d'équipe nationale”, a expliqué Arnar Vidarsson dans MidMid.

L'Islande est un pays très progressiste

“Ne rien dire, c'est en fait approuver, donc il fallait se situer quelque part entre les deux. Évidemment, je suis contre la violence, mais il faut des règles. Je ne suis qu'un entraîneur, mais au final, c'est toi qui te retrouves exposé.”

“En matière d'égalité, l'Islande est très progressiste et l'a toujours été. Nous avons eu la première femme présidente il y a trente ans. Alors, quand quelque chose comme ça arrive dans un pays comme l'Islande, tu te retrouves avec un mouvement #MeToo d'une ampleur jamais vue.”

Arnar Vidarsson évoque ce qui arriverait à Marc Overmars en Islande

“Après ce qu'il a fait, il serait impossible, par exemple, que Marc Overmars soit nommé à la tête de l'Antwerp islandais. Vraiment impossible, tu peux oublier. Ça ne serait jamais arrivé, la tendance est beaucoup trop forte sur ce point.”

“Avant un match international, il y a eu une action de protestation contre moi en tant que sélectionneur. La police avait alors bouclé une zone autour du stade pour qu'ils puissent manifester contre moi au moment où le bus arrivait. Parce que je ne m'étais pas exprimé de manière assez claire dans ma communication.”

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
La Gantoise
Arnar Vidarsson

Plus de news

LIVE : Bruges s'offre deux grosses occasions coup sur coup ! Live

LIVE : Bruges s'offre deux grosses occasions coup sur coup !

13:42
Un Belge vit un conte de fées en FA Cup : "Notre mauvais terrain est une arme"

Un Belge vit un conte de fées en FA Cup : "Notre mauvais terrain est une arme"

13:30
"Je ne peux pas le cacher" : Aleksandar Stankovic s'exprime sur son avenir à Bruges

"Je ne peux pas le cacher" : Aleksandar Stankovic s'exprime sur son avenir à Bruges

12:00
🎥 "On le voit clairement sur les images" : Christian Burgess méritait-il d'être exclu ? Réaction

🎥 "On le voit clairement sur les images" : Christian Burgess méritait-il d'être exclu ?

11:00
1
"Onze petits garçons arrogants" : un Belge en colère après un match face aux jeunes du PSV

"Onze petits garçons arrogants" : un Belge en colère après un match face aux jeunes du PSV

11:30
"La saison commence vraiment pour eux" : un ex-Anderlechtois donne le ton du 'Topper'

"La saison commence vraiment pour eux" : un ex-Anderlechtois donne le ton du 'Topper'

10:40
"Dans l'intérêt du football belge" : le souhait d'une ancienne icône brugeoise à Anderlecht

"Dans l'intérêt du football belge" : le souhait d'une ancienne icône brugeoise à Anderlecht

10:00
Clap de fin à Namur : le club prend une grande décision en début de Play-Downs

Clap de fin à Namur : le club prend une grande décision en début de Play-Downs

10:20
Plus le droit à l'erreur pour les Rouches, l'Essevee en danger : suivez Zulte - Standard en live (18h30)

Plus le droit à l'erreur pour les Rouches, l'Essevee en danger : suivez Zulte - Standard en live (18h30)

09:00
Officiel : un Anderlechtois quitte le navire mauve et rejoint Edward Still à Watford

Officiel : un Anderlechtois quitte le navire mauve et rejoint Edward Still à Watford

09:40
Majeed Ashimeru retrouve le rythme et pourrait porter la RAAL jusqu'au maintien

Majeed Ashimeru retrouve le rythme et pourrait porter la RAAL jusqu'au maintien

08:20
🎥 La passe décisive est sublime : Jérémy Doku est prêt à défier le Real Madrid de Thibaut Courtois

🎥 La passe décisive est sublime : Jérémy Doku est prêt à défier le Real Madrid de Thibaut Courtois

09:20
Malines s'inspire d'Anderlecht pour viser le top six

Malines s'inspire d'Anderlecht pour viser le top six

06:40
Adriano Bertaccini évoque les ambitions anderlechtoises et révèle son meilleur joueur de Pro League

Adriano Bertaccini évoque les ambitions anderlechtoises et révèle son meilleur joueur de Pro League

08:00
🎥 Jets de projectiles et échauffourée en D1 ACFF : quand Loris Brogno titille les supporters de Virton

🎥 Jets de projectiles et échauffourée en D1 ACFF : quand Loris Brogno titille les supporters de Virton

08:40
2
Deux blessés supplémentaires à l'Union ? David Hubert fait le point Réaction

Deux blessés supplémentaires à l'Union ? David Hubert fait le point

07:20
"Triste pour mes joueurs" : Felice Mazzu ne comprend pas la défaite d'OHL

"Triste pour mes joueurs" : Felice Mazzu ne comprend pas la défaite d'OHL

07:40
La victoire, ou adieu le top 6 pour les Rouches : la composition probable du Standard à Zulte Waregem

La victoire, ou adieu le top 6 pour les Rouches : la composition probable du Standard à Zulte Waregem

07:00
"La surface, c'est mon salon" : Nicolo Tresoldi prévient Anderlecht avant le choc

"La surface, c'est mon salon" : Nicolo Tresoldi prévient Anderlecht avant le choc

06:20
Zeneli a délivré sa carte de visite, Guilherme donné le tournis à El Ouahdi : les notes de l'Union contre Genk Analyse

Zeneli a délivré sa carte de visite, Guilherme donné le tournis à El Ouahdi : les notes de l'Union contre Genk

23:20
Genk fait de la résistance mais ne vient pas gâcher la fête : l'Union renoue joliment avec la victoire

Genk fait de la résistance mais ne vient pas gâcher la fête : l'Union renoue joliment avec la victoire

22:45
Le pot de ketchup est ouvert : Lucas Stassin enchaîne les buts avec Saint-Étienne

Le pot de ketchup est ouvert : Lucas Stassin enchaîne les buts avec Saint-Étienne

23:40
D1 ACFF : Mons impressionne à Virton, Meux assure et Tubize-Braine ralentit

D1 ACFF : Mons impressionne à Virton, Meux assure et Tubize-Braine ralentit

23:00
"Après quatre défaites de suite..." : Hans Cornelis fait un constat inquiétant sur Charleroi

"Après quatre défaites de suite..." : Hans Cornelis fait un constat inquiétant sur Charleroi

22:00
1
Malgré les menaces de faillite, le RWDM s'impose à l'Olympic Charleroi, le RSCA Futures accroché

Malgré les menaces de faillite, le RWDM s'impose à l'Olympic Charleroi, le RSCA Futures accroché

22:22
Une ancienne figure d'Anderlecht estime que le Club de Bruges doit être champion

Une ancienne figure d'Anderlecht estime que le Club de Bruges doit être champion

21:20
3
"On a l'impression qu'il n'a jamais été absent" : Antonio Conte choqué par le retour de Kevin De Bruyne

"On a l'impression qu'il n'a jamais été absent" : Antonio Conte choqué par le retour de Kevin De Bruyne

21:40
Le plus gros flop du Club de Bruges retrouve des couleurs dans un club de Ligue 1

Le plus gros flop du Club de Bruges retrouve des couleurs dans un club de Ligue 1

21:00
Adieu le top six ? Charleroi cale au pire moment contre la lanterne rouge Dender

Adieu le top six ? Charleroi cale au pire moment contre la lanterne rouge Dender

20:30
4
"Je me suis demandé si tout cela en valait encore la peine" : comment Benito Raman est revenu de l'enfer

"Je me suis demandé si tout cela en valait encore la peine" : comment Benito Raman est revenu de l'enfer

18:00
Encore absent de la sélection : parti de Bruges pour 20 millions, il est aujourd'hui en chute libre à 23 ans

Encore absent de la sélection : parti de Bruges pour 20 millions, il est aujourd'hui en chute libre à 23 ans

20:00
"Si Vanaken, Mechele et Mignolet prennent leur retraite, Anderlecht reprendra l'ascendant"

"Si Vanaken, Mechele et Mignolet prennent leur retraite, Anderlecht reprendra l'ascendant"

19:30
3
"Presque tout le monde était parti" : Adriano Bertaccini raconte le rituel qui a revitalisé Anderlecht

"Presque tout le monde était parti" : Adriano Bertaccini raconte le rituel qui a revitalisé Anderlecht

18:30
Liège et Bruxelles au coeur : Paul-José Mpoku confirme sa collaboration avec Vincent Kompany

Liège et Bruxelles au coeur : Paul-José Mpoku confirme sa collaboration avec Vincent Kompany

19:00
Le meilleur gardien de Pro League à l'heure actuelle ? "Il faudra tout donner contre le Standard"

Le meilleur gardien de Pro League à l'heure actuelle ? "Il faudra tout donner contre le Standard"

16:30
Un bus vers l'Égypte pour survivre : Ronny Deila raconte comment il a fui les missiles

Un bus vers l'Égypte pour survivre : Ronny Deila raconte comment il a fui les missiles

17:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 0-0 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 16:00 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved