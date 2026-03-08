"Après ce qu'il a fait, quelqu'un comme Marc Overmars ne serait jamais nommé"

En 2021, un grand scandale avait éclaté en Islande, toute la direction de la Fédération islandaise de football avait démissionné après la révélation du règlement à l'amiable d'une affaire d'agression sexuelle.

En 2017, Kolbeinn Sigthorsson aurait agressé une femme dans une boîte de nuit. L'affaire a réellement éclaté en 2021, lorsqu'il est apparu que les dirigeants de la fédération islandaise voulaient étouffer toute l'histoire. Le dossier a été révélé et le joueur a été suspendu.

“C'était aussi un peu une stratégie du responsable presse de faire en sorte que j'endosse une partie du problème, dans le sens où si je m'adressais vraiment aux joueurs, toute l'équipe exploserait et alors tu n'as plus d'équipe nationale”, a expliqué Arnar Vidarsson dans MidMid.

L'Islande est un pays très progressiste

“Ne rien dire, c'est en fait approuver, donc il fallait se situer quelque part entre les deux. Évidemment, je suis contre la violence, mais il faut des règles. Je ne suis qu'un entraîneur, mais au final, c'est toi qui te retrouves exposé.”

“En matière d'égalité, l'Islande est très progressiste et l'a toujours été. Nous avons eu la première femme présidente il y a trente ans. Alors, quand quelque chose comme ça arrive dans un pays comme l'Islande, tu te retrouves avec un mouvement #MeToo d'une ampleur jamais vue.”

Arnar Vidarsson évoque ce qui arriverait à Marc Overmars en Islande

“Après ce qu'il a fait, il serait impossible, par exemple, que Marc Overmars soit nommé à la tête de l'Antwerp islandais. Vraiment impossible, tu peux oublier. Ça ne serait jamais arrivé, la tendance est beaucoup trop forte sur ce point.”





“Avant un match international, il y a eu une action de protestation contre moi en tant que sélectionneur. La police avait alors bouclé une zone autour du stade pour qu'ils puissent manifester contre moi au moment où le bus arrivait. Parce que je ne m'étais pas exprimé de manière assez claire dans ma communication.”