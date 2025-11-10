"Beaucoup de clubs m'ont appelé" : Will Still fait le point sur ses plans pour les prochains mois

Will Still était au Lotto Park pour le topper d'hier après-midi. Il en a profité pour faire le point sur sa situation personnelle.

Au Lotto Park, beaucoup d'invités remarqués ont fait leur apparition pour assister au match entre Anderlecht et le Club de Bruges. Beaucoup d'anciens de la maison, dont Alexis Saelemaekers et Zeno Debast. Will Still a également été aperçu, il n'a pas manqué l'occasion de saluer son frère Edward, intégré au staff de Besnik Hasi.

Il faut dire que Will Still a désormais plus de temps depuis son licenciement du côté de Southampton il y a une semaine. DAZN l'a interrogé sur cette période assez particulière pour lui.

"Je le vis bien. C’est la première fois que je me fais virer, donc c’est nouveau pour moi. Je n'ai pas fait assez bien. Je sais que dans le monde du foot ça marche comme ça et tu paies vite le prix", relativise-t-il.

Un peu de repos bienvenu

Et la suite ? "Beaucoup de clubs m’ont appelé. Mais j’ai envie de prendre le temps, de faire les choses bien. Dans le foot on n’a pas souvent le temps de prendre le temps", poursuit Will Still, désireux de se ressourcer avec les siens.

"J’ai fait de superbes choses au cours des dernières années, mais qui m’ont demandé beaucoup d’énergie. On va prendre le temps pour faire les choses bien pour la prochaine étape. Et profiter de ma famille", poursuit-il. A moins d'une offre exceptionnelle, on pourrait donc le voir prendre un peu de recul ces prochains mois.