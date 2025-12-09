"J'ai donné quelques conseils à mes coéquipiers" : Arthur Vermeeren méfiant avant de retrouver l'Union

L'Olympique de Marseille se déplace au Lotto Park d'Anderlecht pour y défier l'Union, ce mardi, en Ligue des champions. Une rencontre qu'Arthur Vermeeren a préfacée en conférence de presse.

L'Union Saint-Gilloise affronte l'Olympique de Marseille au Lotto Park d'Anderlecht, ce mardi. Les deux équipes comptant six points, cette rencontre sera cruciale pour la suite de leur aventure européenne.

En conférence de presse, à la veille de la rencontre, c'est Arthur Vermeeren qui s'est présenté aux côtés de son entraîneur chez les Phocéens. L'ancien milieu de terrain de l'Antwerp connaît évidemment très bien l'Union et n'a pas hésité à glisser quelques petits conseils à ses coéquipiers.

"Oui, j'ai donné quelques indications à mes coéquipiers. Et à l'entraîneur ? Il sait ce qu'il fait, il n'a pas vraiment besoin de mon aide", a-t-il déclaré, cité par nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Arthur Vermeeren heureux de revenir en Belgique le temps d'un match

"On sait qu'il ne faut absolument pas sous-estimer l'Union. Je connais leurs qualités, ils sont très organisés sur le terrain et sont toujours prêts à en découdre. Même dans un match difficile, l'Union peut obtenir un très bon résultat", a-t-il prévenu.

Lire aussi… "Nous ne sommes pas là en spectateurs" : David Hubert veut croire en la qualification en Ligue des Champions›

Une chose est certaine, Arthur Vermeeren se réjouit en tout cas de revenir en Belgique le temps d'un match. "C'est toujours un plaisir d'être ici et de pouvoir jouer un match en Belgique. Mes amis et ma famille pourront venir me voir jouer, ce sera spécial", a conclu le médian de 20 ans.