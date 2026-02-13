"La communion avec les supporters était incroyable" : Jérémy Taravel a marqué des points auprès des fans

Les supporters d'Anderlecht ont fait leur choix et veulent que Jérémy Taravel soit le coach du club pour le reste de la saison.

Anderlecht s'est imposé 0-4 sur la pelouse de l'Antwerp en demi-finale retour de la Coupe de Belgique. Une victoire qui envoie les Mauves en finale après le revers 0-1 du match aller.

Et si c'était le coach qu'il fallait ?

L'entraîneur par intérim, Jérémy Taravel était fou de joie et s'est exprimé sur DAZN. "Quand le collectif et l'état d'esprit sont bons, on se crée beaucoup d'occasions et on marque quatre buts dans une atmosphère difficile."

Le coach a insisté sur le travail effectué en amont pour remettre le groupe dans de bonnes dispositions. "On a travaillé depuis deux jours pour créer une bulle positive autour du groupe et éliminer le négatif, et les joueurs ont répondu."

Pour Taravel, cette prestation montre le visage que l'équipe est capable d'afficher. "Ce soir, ils ont montré qu'Anderlecht peut former un bloc solide. La communion avec les supporters était incroyable."

L’entraîneur préfère garder les pieds sur terre. "Il faut continuer comme ça pour le prochain match et assurer notre place en Playoffs 1. Mon futur n'est pas la priorité, je suis là pour le club et les joueurs."