Viré après six mois, cette légende de la Pro League a manqué ses débuts comme entraîneur

Intronisé au poste d'entraîneur des U23 de Malines cet été, Killian Overmeire est viré après six mois. La légende de Lokeren paie les circonstances défavorables de l'équipe, avant-dernière en D2 ACFF avec 11 points sur 48.

Véritable légende de Lokeren, où il a disputé plus de 500 matchs de championnat, de Coupe de Belgique et de Coupe d'Europe, Killian Overmeire (40 ans) a pris les rênes de l'équipe U23 du KV Mechelen, en D2 VV, cet été.

Cependant, après six mois de collaboration, le club malinois a déjà décidé de s'en séparer, selon les informations de nos confrères de Het Nieuwsblad. Killian Overmeire paie les mauvais résultats de l'équipe, avant-dernière avec 11 points sur 48.

La pression sur le staff technique s'était déjà accentuée ces dernières semaines, Malines ne voulant absolument pas voir sa deuxième équipe descendre d'un échelon. Et avec les indisponibilités de plusieurs joueurs importants, cela en était trop pour le Jong KV.

Killian Overmeire victime des circonstances

Plusieurs éléments talentueux ont en effet rejoint les rangs de l'équipe première, où ils ont bénéficié d'un certain temps de jeu, tandis que d'autres joueurs restés en D2 ACFF pour devenir les éléments clés de l'équipe se sont blessés avant la trêve.



D'après le club, les circonstances n'ont pas aidé Killian Overmeire, mais le mieux était de repartir d'une page blanche pour la nouvelle année. Le Nieuwsblad précise que la direction malinoise se concentre désormais entièrement sur la nomination d'un nouvel entraîneur principal pour son équipe U23.