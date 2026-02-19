"Oui, j'ai réagi à chaud" : Sébastien Pocognoli revient sur ses mots forts envers l'un de ses joueurs

Sébastien Pocognoli vit à nouveau une période très chargée avec Monaco. Tout le monde devra garder son calme à commencer par les deux prochains matchs contre Lens et le PSG.

Entre deux matchs de Ligue des Champions face au PSG, Sébastien Pocognoli pourrait être tenté de faire tourner en Ligue 1, pour épargner ses forces vives. Problème : Monaco s'apprête à défier Lens, leader du championnat et en toute bonne forme.

Pocognoli mise plus sur la gestion de ses troupes en semaine que sur la rotation : "On essaie aussi de faire le meilleur traitement possible sur la charge d'entraînement par rapport à la récupération mentale. Je pense que la phase retour va aussi se jouer au mental. On essaie donc de travailler sur ça, de rester optimiste et positif. Pour moi, c'est la meilleure clé pour enchaîner le plus vite possible de la meilleure manière", explique-t-il en conférence de presse, cité par L'Equipe.

Golovine doit prendre un peu de recul

L'entraîneur belge a également été invité à s'exprimer sur le cas Alexandre Golovine. Le Russe a été exclu lors des deux derniers matchs de Monaco. Contre Nantes, Pocognoli n'avait pas hésité à lui rappeler publiquement ses responsabilités.

"Oui, j'ai communiqué à chaud après le match, pas le lendemain. Il fallait laisser passer la journée. On a réabordé le sujet avec un peu plus de recul. Il a conscience que ce n'était pas une bonne chose pour l'équipe. Je ne pense pas qu'il y ait une intention de nuire au collectif", explique Poco.



Les deux hommes ont pu expliquer leur vision de la situation : "Ce carton rouge contre Paris est logique vu l'impact, il arrive avec une fraction de retard. Celui contre Nantes, on peut discuter de la gestion des émotions. En tout cas, on est en droit d'attendre de lui qu'il ait plus de leadership dans ces moments d'émotion".