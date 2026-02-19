Le Mans n'est que le début : Thibaut Courtois va également investir dans un club belge !

Thibaut Courtois est devenu actionnaire du Mans, club de Ligue 2 française, via sa société d'investissement NxtPlay Capital. Il franchit ainsi une nouvelle étape en tant qu'entrepreneur et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Nous vous en parlions plus tôt dans la journée, Thibaut Courtois a investi au Mans, et il n'est pas le seul : le joueur de tennis Novak Djokovic, ainsi que les stars de l'automobile Felipe Massa et Kevin Magnussen rejoignent également le projet.

Selon Courtois et son partenaire d'affaires Gonzalo Vila, Le Mans offre une opportunité claire. " C'est un club qui a fait un excellent travail. Ensemble, nous pouvons l'emmener vers de nouveaux sommets », déclare Courtois, tandis que Vila souligne que le niveau de football doit être comparable à la renommée mondiale de la ville dans le monde de l'automobile.

L'engagement de Courtois est concret : le plan comprend notamment l'achat et la rénovation du centre d'entraînement La Pincenardière, qui doit être de nouveau opérationnel d'ici juillet 2026. Des profils sportifs et administratifs supplémentaires seront également recrutés en vue d'un retour rapide en Ligue 1.

Encore deux clubs dans lesquels ils vont investir, dont un en Belgique

Les deux associés ne veulent pas seulement investir, ils veulent aussi participer aux décisions marketing et sportives. " Pour Thibaut, c'est un véritable investissement actif. Il sera présent au stade de temps en temps et mettra son expertise à profit", affirme Vila.

Mais Le Mans n'est que le début. Selon Vila, Courtois prévoit d'autres investissements en 2026, dont un en Belgique. "Ce n'est pas encore officiel, donc je ne peux pas donner de noms, mais cette année nous allons investir dans deux autres clubs en Europe, dont un en Belgique. Et ce sera, bien sûr, énorme".



Lire aussi… Étonnant : Thibaut Courtois, via sa société, investit dans un club de football professionnel›

Thibaut Courtois investira-t-il à Genk, son club de toujours ? Les déclarations de Gonzalo Vila font en tout cas déjà parler dans le Limbourg. Mais le secret sera vraisemblablement gardé jusqu'au bout.