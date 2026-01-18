🎥 Thibaut Courtois et ses coéquipiers sous le choc : le Real Madrid au bord de la rupture

Le Santiago Bernabeu en a eu marre et a fait comprendre sa frustration. Le public a sifflé toute l'équipe avant et pendant la mi-temps.

Le malaise est palpable au Real Madrid. Samedi soir, malgré une victoire 2-0 à domicile contre Levante, l'ambiance au stade était pesante. Les tribunes du Santiago Bernabéu ont fait passer un message.

Après une semaine difficile, marquée par une élimination en Coupe d’Espagne face à Albacete, club de deuxième division, les supporters attendaient une réaction. La victoire n’a pas apaisé les tensions. Les sifflets ont pris le dessus avant et après le coup de sifflet final.

Courtois aussi sifflé par le public

Les sifflets ne visaient pas un joueur en particulier, mais toute l'équipe. Certains joueurs continuent de bien jouer. Même un cadre comme Thibaut Courtois a ressenti que l'ambiance était très tendue.

Après la rencontre, Alvaro Arbeloa a tenté d'apaiser la situation. "Nous vivons une semaine difficile et il faut l’accepter. Les supporters savent que nous pouvons donner plus. Je n’ai rien à reprocher à nos supporters. Nous devons donner bien plus au Bernabéu."





e ressenti serait plus amer en coulisses. Plusieurs joueurs auraient été surpris par la dureté du public, avec l’impression qu'un fossé se creuse.