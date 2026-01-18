"Il faut le sortir" : impitoyable avec Sébastien Pocognoli, la presse française propose déjà son successeur

Sébastien Pocognoli est dans une fâcheuse posture à Monaco. Les médias français ne sont pas tendres avec lui.

Lors de sa première saison à l'Union Saint-Gilloise, Sébastien Pocognoli avait vécu quelques difficultés à l'automne, lorsque l'équipe flirtait avec la zone rouge. Mais la dynamique semble plus inéquiétante à Monaco. Malgré l'arrivée de Wout Faes, l'ASM a concédé face à Lorient sa septième défaite sur les huit derniers matchs de Ligue 1, pire série de l'histoire du club.

En signant sur le Rocher, Poco a également pu expérimenter la différence entre les médias belges et français. Nos confrères hexagonaux n'y vont pas par quatre chemins. Ils n'ont pas loupé les Monégasques après leur nouvelle contre-performance.

Sur le plateau de l'After, Daniel Riolo est catégorique. "Sébastien Pocognoli, c'est une situation d’échec. Tu dois le sortir. Le consultant propose de lancer son adjoint Damien Perrinnelle comme T1. "Tu le fais finir la saison, de toute façon, il ne peut pas faire pire. À la limite, il fera jouer des jeunes qu’il connaît bien".

Combien de temps tiendra-t-il ?

Selon les informations du journaliste Romain Molina, Monaco songeait dès le mois de novembre à opérer un changement d'entraîneur. Sébastien Pocognoli semble plus que jamais sur un siège éjectable.

L'AS Monaco songeait à (encore) changer de coach dès décembre



Dur d'imaginer Sébastien Pocognoli finir la saison à ce rythme...



— Romain Molina (@Romain_Molina) January 16, 2026

Sur RMC, Lionel Charbonnier précise que notre compatriote n'est pas le seul fautif : "Ces joueurs, il faut les secouer, leur faire passer un message. Parce que c'est trop facile de se la couler douce en Principauté et d'attendre que les choses passent. Sébastien Pocognoli dit que la solution n'est pas de baisser les bras. Mais il n'y a rien dans son équipe. Le seul qui se bouge plus que les autres, c'est Paul Pogba, parce que son challenge est de revenir. Mais il a d'autres problèmes et n'y arrive pas. Si les autres se bougeaient comme lui, Pocognoli n'en serait pas là".