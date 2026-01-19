Alexis Saelemaekers a fait la différence : l'AC Milan garde l'Inter en ligne de mire

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Alexis Saelemaekers a fait la différence : l'AC Milan garde l'Inter en ligne de mire

L'AC Milan a battu Lecce 1-0 à San Siro grâce à un but tardif de Füllkrug. Alexis Saelemaeker était à l'assist.

San Siro a dû attendre de longues minutes avant de pouvoir respirer. Un match bloqué par la défense très disciplinée de Lecce. L'AC Milan a fini par arracher la victoire à quinze minutes de la fin. Ce succès permet aux hommes d'Allegri de se rapprocher de l'Inter.

Saelemaekers décisif dans la course au titre

C'est Niclas Füllkrug qui a délivré l'AC Milan en sortant du banc de touche. L'Allemand a profité d'un excellent service d'Alexis Saelemaekers pour inscrire son premier but avec le club. Il peut remercier le Diable Rouge pour ce cadeau.

Saelemaekers avait débuté la rencontre avec beaucoup d'envie avant de laisser sa place en fin de match. De son côté, Koni De Winter a tenu sa place tout au long du match.

Derrière, Mike Maignan a rassuré ses coéquipiers avec quelques interventions décisives. Lecce peut nourrir des regrets, mais le réalisme était clairement du côté des Milanais.

Grâce à ces trois points, les Rossoneri s'installent confortablement à la deuxième place de Serie A. La lutte pour le titre est plus que jamais ouverte avec trois points d'écart.

