Après six mois à Sunderland, déjà un transfert de premier plan pour Noah Sadiki ?

Titulaire à Sunderland dès son arrivée en provenance de l'Union Saint-Gilloise, Noah Sadiki pourrait déjà effectuer un transfert de premier plan. Manchester United s'intéresserait de près au milieu de terrain.

Arrivé cet été à Sunderland en provenance de l'Union Saint-Gilloise pour la coquette somme de 17 millions d'euros, Noah Sadiki n'a pas vraiment eu besoin d'un temps d'adaptation en Angleterre.

Immédiatement titularisé avec les Black Cats, le milieu de terrain est rapidement devenu une révélation en Premier League et n'a manqué que cinq matchs de championnat cette saison en raison de la Coupe d'Afrique des Nations.

Revenu dans le groupe et dans le onze de base lors de la réception de Crystal Palace ce week-end, Noah Sadiki pourrait déjà s'offrir un transfert de tout premier plan alors qu'il continue de découvrir le mythique championnat d'Angleterre.

Manchester United séduit par les performances de Noah Sadiki

En effet, selon les informations de GiveMeSport, Outre-Manche, celui qui n'avait pas été retenu par le Sporting d'Anderlecht serait désormais suivi par Manchester United, dont les scouts et l'équipe de recrutement auraient été particulièrement séduits par le joueur de 21 ans.



Parmi les éléments clés de la bonne saison de Sunderland, qui occupe la neuvième place en Premier League, Noah Sadiki est désormais évalué à 25 millions d'euros sur Transfermarkt, mais pourrait coûter bien plus à son prochain club, notamment en cas de transfert entre clubs anglais. Les deux clubs envisageraient la possibilité d’un échange avec Manuel Ugarte, acheté 50 millions d'euros par Manchester United.