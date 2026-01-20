"De nombreuses demandes" : le Diable Rouge Arne Engels pourrait quitter le Celtic Glasgow

"De nombreuses demandes" : le Diable Rouge Arne Engels pourrait quitter le Celtic Glasgow
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Toujours titulaire au Celtic Glasgow, Arne Engels fait moins parler de lui cette saison. Le milieu belge pourrait toutefois retrouver la Bundesliga, le RB Leipzig suivant de près sa situation.

Auteur de neuf buts et cinq passes décisives en championnat la saison dernière, des chiffres impressionnants pour un médian à vocation défensive, Arne Engels fait un peu moins parler de lui cette saison.

Resté décisif sur le plan personnel, avec quatre buts et cinq assists toutes compétitions confondues, le Diable Rouge demeure un titulaire indiscutable, mais a quelque peu disparu des radars, victime de la saison difficile que traverse le Celtic en Écosse.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, le milieu de terrain reste toutefois un élément clé du club de Glasgow, et plusieurs clubs du top 5 européen s'intéressent à sa situation en vue d’un transfert lors de ce mercato d'hiver, voire en fin de saison.

Arne Engels intéresse plusieurs clubs

Selon Sky Germany, le RB Leipzig étudierait la possibilité de recruter Arne Engels, surtout si la cible initiale du club, Rocco Reitz, ne rejoint pas finalement l’équipe durant l’été.

Toujours selon la même source, les options pour le joueur de 22 ans seraient multiples, puisque le Celtic Glasgow aurait reçu "de nombreuses demandes" d’informations pour son milieu de terrain, actuellement évalué à 10 millions d'euros sur Transfermarkt. Arne Engels pourrait ainsi retrouver la Bundesliga après avoir quitté Augsburg pour le Celtic à l’été 2024 contre 13 millions d’euros.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Celtic Glasgow
RB Leipzig
Arne Engels

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Leko - Petrovic - Heekeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Leko - Petrovic - Heekeren

14:30
Ivan Leko déjà en danger au Club de Bruges ?

Ivan Leko déjà en danger au Club de Bruges ?

14:30
Son club fait monter les enchères : Genk aimerait lancer son mercato mais voit sa première offre rejetée

Son club fait monter les enchères : Genk aimerait lancer son mercato mais voit sa première offre rejetée

14:00
C'est fait : le Sporting d'Anderlecht officialise déjà le remplaçant de Mads Kikkenborg

C'est fait : le Sporting d'Anderlecht officialise déjà le remplaçant de Mads Kikkenborg

13:30
Rencontre cruciale pour le Standard et Charleroi en vue du top 6 : voici les arbitres de la 22e journée

Rencontre cruciale pour le Standard et Charleroi en vue du top 6 : voici les arbitres de la 22e journée

13:00
C'est officiel : Karel Geraerts et Reims s'offrent un joueur de La Gantoise

C'est officiel : Karel Geraerts et Reims s'offrent un joueur de La Gantoise

12:40
L'une des révélations de la fin de saison en Jupiler Pro League ? "J'attendais ça depuis longtemps"

L'une des révélations de la fin de saison en Jupiler Pro League ? "J'attendais ça depuis longtemps"

12:20
La dure réalité de la défaite d'Anderlecht à Gand : un scénario inévitable et récurrent

La dure réalité de la défaite d'Anderlecht à Gand : un scénario inévitable et récurrent

11:40
1
C'est officiel : premier départ de l'hiver au Sporting d'Anderlecht

C'est officiel : premier départ de l'hiver au Sporting d'Anderlecht

11:20
1
Pourquoi la direction du Club de Bruges ne sera pas présente avec le groupe au Kazakhstan

Pourquoi la direction du Club de Bruges ne sera pas présente avec le groupe au Kazakhstan

11:00
Après six mois à Sunderland, déjà un transfert de premier plan pour Noah Sadiki ?

Après six mois à Sunderland, déjà un transfert de premier plan pour Noah Sadiki ?

10:30
Visite médicale ce mardi matin : le premier transfert hivernal d'Anderlecht en approche

Visite médicale ce mardi matin : le premier transfert hivernal d'Anderlecht en approche

10:00
2
Le Racing Genk va-t-il céder un attaquant... à son futur adversaire ?

Le Racing Genk va-t-il céder un attaquant... à son futur adversaire ?

09:30
Un groupe de supporters de Charleroi a tenté d'attaquer les cars des fans du Standard avant le choc wallon !

Un groupe de supporters de Charleroi a tenté d'attaquer les cars des fans du Standard avant le choc wallon !

09:00
Dans la lignée de Maxim De Cuyper et Tuur Rommens ? Westerlo a trouvé son nouveau latéral gauche en France

Dans la lignée de Maxim De Cuyper et Tuur Rommens ? Westerlo a trouvé son nouveau latéral gauche en France

08:30
Blessure confirmée pour Casper Nielsen : la durée d'indisponibilité du médian des Rouches est connue

Blessure confirmée pour Casper Nielsen : la durée d'indisponibilité du médian des Rouches est connue

08:00
3
Romeo Vermant est lucide : "Ce n'est pas dans nos habitudes de perdre deux matchs d'affilée..."

Romeo Vermant est lucide : "Ce n'est pas dans nos habitudes de perdre deux matchs d'affilée..."

07:40
De retour en Europe avant le Mondial ? Yannick Carrasco entre trois clubs... du même championnat

De retour en Europe avant le Mondial ? Yannick Carrasco entre trois clubs... du même championnat

07:20
Deuxième derrière Haaland, fier ukrainien : qui est Danylo Sikan, le nouvel attaquant d'Anderlecht ?

Deuxième derrière Haaland, fier ukrainien : qui est Danylo Sikan, le nouvel attaquant d'Anderlecht ?

07:00
1
Patron au RWDM à l'époque, il intéresse un club de Jupiler Pro League

Patron au RWDM à l'époque, il intéresse un club de Jupiler Pro League

06:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Mbayo - Goore - Nguene - Kotto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Mbayo - Goore - Nguene - Kotto

23:00
Prometteur en Pro League, il finira la saison en prêt en Ligue 2

Prometteur en Pro League, il finira la saison en prêt en Ligue 2

23:00
Réclamera-t-il des renforts, cette fois ? Ivan Leko s'exprime sur le mercato hivernal

Réclamera-t-il des renforts, cette fois ? Ivan Leko s'exprime sur le mercato hivernal

22:30
Le Beerschot frappe fort et s'offre l'une des sensations de la Coupe du Monde U20

Le Beerschot frappe fort et s'offre l'une des sensations de la Coupe du Monde U20

22:00
Jonathan Lardot répond à Coosemans : "Chacun devrait se concentrer sur sa propre performance..."

Jonathan Lardot répond à Coosemans : "Chacun devrait se concentrer sur sa propre performance..."

21:40
1
Son entrée contre Anderlecht a changé le match : un attaquant gantois est courtisé

Son entrée contre Anderlecht a changé le match : un attaquant gantois est courtisé

21:20
1
Romelu Lukaku toujours plus proche du grand retour

Romelu Lukaku toujours plus proche du grand retour

21:00
Après Bertaccini et Oumar Diouf, le RFC Liège tient encore un attaquant taillé pour la D1A

Après Bertaccini et Oumar Diouf, le RFC Liège tient encore un attaquant taillé pour la D1A

20:40
Bientôt hors du top 10 ? Les Diables Rouges perdent une place au classement FIFA

Bientôt hors du top 10 ? Les Diables Rouges perdent une place au classement FIFA

20:20
1
"Ce ne sera pas facile de m'en remettre" : Brahim Diaz se confie après son terrible raté en finale de la CAN

"Ce ne sera pas facile de m'en remettre" : Brahim Diaz se confie après son terrible raté en finale de la CAN

20:00
Un ancien coéquipier de Marco Ilaimaharitra surpris : "J'avais parié qu'il prendrait une carte rouge"

Un ancien coéquipier de Marco Ilaimaharitra surpris : "J'avais parié qu'il prendrait une carte rouge"

19:40
Le penalty sifflé contre Anderlecht...à cause d'Hein Vanhaezebrouck ? Il répond à Colin Coosemans

Le penalty sifflé contre Anderlecht...à cause d'Hein Vanhaezebrouck ? Il répond à Colin Coosemans

19:20
1
Charleroi et la RAAL au premier plan : notre équipe type de la 21e journée de Pro League Analyse

Charleroi et la RAAL au premier plan : notre équipe type de la 21e journée de Pro League

19:00
OFFICIEL : le Standard tient son nouvel attaquant

OFFICIEL : le Standard tient son nouvel attaquant

18:40
1
Opération choc contre un groupe d'Ultras : "Le club refuse que ses supporters soient stigmatisés de la sorte"

Opération choc contre un groupe d'Ultras : "Le club refuse que ses supporters soient stigmatisés de la sorte"

18:20
🎥 Lucas Stassin (joliment) décisif pour la première fois depuis octobre : le témoignage poignant de son père

🎥 Lucas Stassin (joliment) décisif pour la première fois depuis octobre : le témoignage poignant de son père

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 18
Werder Brême Werder Brême 3-3 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Hoffenheim Hoffenheim 1-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Wolfsburg Wolfsburg 1-1 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Hambourg Hambourg 0-0 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-2 FC St. Pauli FC St. Pauli
1. FC Cologne 1. FC Cologne 2-1 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
RB Leipzig RB Leipzig 1-5 Bayern Munich Bayern Munich
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-1 Union Berlin Union Berlin
FC Augsburg FC Augsburg 2-2 Freiburg Freiburg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved