"De nombreuses demandes" : le Diable Rouge Arne Engels pourrait quitter le Celtic Glasgow

Toujours titulaire au Celtic Glasgow, Arne Engels fait moins parler de lui cette saison. Le milieu belge pourrait toutefois retrouver la Bundesliga, le RB Leipzig suivant de près sa situation.

Auteur de neuf buts et cinq passes décisives en championnat la saison dernière, des chiffres impressionnants pour un médian à vocation défensive, Arne Engels fait un peu moins parler de lui cette saison.

Resté décisif sur le plan personnel, avec quatre buts et cinq assists toutes compétitions confondues, le Diable Rouge demeure un titulaire indiscutable, mais a quelque peu disparu des radars, victime de la saison difficile que traverse le Celtic en Écosse.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, le milieu de terrain reste toutefois un élément clé du club de Glasgow, et plusieurs clubs du top 5 européen s'intéressent à sa situation en vue d’un transfert lors de ce mercato d'hiver, voire en fin de saison.

Arne Engels intéresse plusieurs clubs

Selon Sky Germany, le RB Leipzig étudierait la possibilité de recruter Arne Engels, surtout si la cible initiale du club, Rocco Reitz, ne rejoint pas finalement l’équipe durant l’été.

Toujours selon la même source, les options pour le joueur de 22 ans seraient multiples, puisque le Celtic Glasgow aurait reçu "de nombreuses demandes" d’informations pour son milieu de terrain, actuellement évalué à 10 millions d'euros sur Transfermarkt. Arne Engels pourrait ainsi retrouver la Bundesliga après avoir quitté Augsburg pour le Celtic à l’été 2024 contre 13 millions d’euros.



