Le RFC Liège mise sur un ancien talent du PSG et du Barça

Le RFC Liège a recruté Kays Ruiz pour remplacer Omar Diouf. L'ancien joueur du Barça et du PSG arrive avec l'ambition d'aider le club à viser plus haut.

Le départ d'Omar Diouf a obligé le RFC Liège à se renforcer. Transféré à Saint-Trond pour un montant record, jusqu’à 1,2 million d'euros avec les bonus, il fallait trouver une solution pour combler son absence. Le club n'a pas tardé à réagir.

Un ancien joueur du PSG, du Barça et de Challenger Pro League

Le RFC Liège a décidé de recruter Kays Ruiz. À 23 ans, le milieu offensif s'est engagé pour une saison et demie, avec une année supplémentaire en option. Il arrive en provenance des Francs Borains, comme l'a annoncé le club sur son site officiel.

Le parcours de Ruiz est loin d'être banal. Il avait rejoint le FC Barcelone à sept ans et a passé six saisons dans le centre de formation. Il rentre en France en 2015 pour poursuivre son apprentissage au Paris Saint-Germain.

Au PSG, il devient professionnel à 16 ans. La saison dernière, il a fait ses premiers pas en Challenger Pro League avec les Francs Borains. Il a marqué 4 buts et donné 5 passes décisives en 30 matchs.



"Je suis très heureux de rejoindre le RFC Liège", confie-t-il. "Je veux être décisif, aider l’équipe et viser le tour final. Je connais déjà l’ambiance à Liège, et j’ai hâte de la vivre à domicile."