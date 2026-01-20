Officiel : Oumar Diouf quitte le RFC Liège pour la D1A et devient le transfert record des Sang & Marine

Officiel : Oumar Diouf quitte le RFC Liège pour la D1A et devient le transfert record des Sang & Marine
Photo: © Walfoot.be

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Quatre mois seulement après son arrivée, Oumar Diouf quitte déjà le RFC Liège. L'attaquant sénégalais rejoint officiellement Saint-Trond et devient le transfert sortant le plus lucratif de l'histoire des Sang & Marine.

Après avoir vendu Adriano Bertaccini à Saint-Trond début 2024, le RFC Liège avait aligné Zakaria Atteri au poste d’attaquant de pointe en attendant de recruter un véritable avant-centre pour le remplacer.

Cet été, Oumar Diouf a été testé chez les Sang & Marine et a rapidement fait forte impression. Auteur de performances convaincantes lors des matchs amicaux de pré-saison et de huit buts en Challenger Pro League, le jeune attaquant de 22 ans a vite attiré l’attention de plusieurs clubs de D1A.

De nombreux prétendants se sont manifestés, dont Pafos et Qarabag à l’étranger, mais ce sont finalement La Gantoise et Saint-Trond qui se sont montrés les plus concrets pour s’attacher ses services. Oumar Diouf n’était d’ailleurs pas dans le groupe du RFC Liège pour la réception des Francs-Borains ce week-end, signe que son départ était imminent.

Oumar Diouf, transfert sortant record du RFC Liège, rejoint Saint-Trond

L’information a été officialisée ce mardi après-midi : Oumar Diouf quitte le RFC Liège quatre mois seulement après son arrivée pour rejoindre Saint-Trond, suivant ainsi les traces d’Adriano Bertaccini.

Coup en or pour le RFC Liège : recruté pour moins de 100.000 €, le jeune attaquant est cédé ce mois de janvier pour 1 M€, sans compter les bonus, l’indemnité totale pouvant atteindre 1,2 M€. Emmené par son agent Charbel Ersoy, Oumar Diouf a signé un contrat courant jusqu’en juin 2029 avec le club limbourgeois.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
STVV
FC Liège
Oumar Diouf

Plus de news

Le Club de Bruges fait le boulot contre le Kairat et peut encore rêver d'une qualification pour les barrages

Le Club de Bruges fait le boulot contre le Kairat et peut encore rêver d'une qualification pour les barrages

18:24
Une transparence rare : Radja Nainggolan révèle son salaire au Patro et l'indemnité dérisoire versée à Lokeren

Une transparence rare : Radja Nainggolan révèle son salaire au Patro et l'indemnité dérisoire versée à Lokeren

18:00
La RAAL La Louvière ne réinscrira pas son équipe U23 en D3 ACFF la saison prochaine et détaille ses raisons

La RAAL La Louvière ne réinscrira pas son équipe U23 en D3 ACFF la saison prochaine et détaille ses raisons

17:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Badibanga - Tytens - Mortensen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Badibanga - Tytens - Mortensen

16:30
Blessure confirmée pour l'un, précaution pour l'autre : nouvelles contrastées de l'infirmerie d'Anderlecht

Blessure confirmée pour l'un, précaution pour l'autre : nouvelles contrastées de l'infirmerie d'Anderlecht

17:00
Libre, Béni Badibanga (ex-Standard, RAAL, Mouscron) a trouvé un nouveau club

Libre, Béni Badibanga (ex-Standard, RAAL, Mouscron) a trouvé un nouveau club

16:30
Gustav Mortensen a signé au Standard : Lyngby recrute son remplaçant... au Club de Bruges

Gustav Mortensen a signé au Standard : Lyngby recrute son remplaçant... au Club de Bruges

15:30
L'Union outsider, mais pas battue d'avance au Bayern : "On s'est toujours battus contre plus riche que nous"

L'Union outsider, mais pas battue d'avance au Bayern : "On s'est toujours battus contre plus riche que nous"

16:00
Son club fait monter les enchères : Genk aimerait lancer son mercato mais voit sa première offre rejetée

Son club fait monter les enchères : Genk aimerait lancer son mercato mais voit sa première offre rejetée

14:00
Ivan Leko déjà en danger au Club de Bruges ?

Ivan Leko déjà en danger au Club de Bruges ?

14:30
Rencontre cruciale pour le Standard et Charleroi en vue du top 6 : voici les arbitres de la 22e journée

Rencontre cruciale pour le Standard et Charleroi en vue du top 6 : voici les arbitres de la 22e journée

13:00
C'est fait : le Sporting d'Anderlecht officialise déjà le remplaçant de Mads Kikkenborg

C'est fait : le Sporting d'Anderlecht officialise déjà le remplaçant de Mads Kikkenborg

13:30
L'une des révélations de la fin de saison en Jupiler Pro League ? "J'attendais ça depuis longtemps"

L'une des révélations de la fin de saison en Jupiler Pro League ? "J'attendais ça depuis longtemps"

12:20
C'est officiel : Karel Geraerts et Reims s'offrent un joueur de La Gantoise

C'est officiel : Karel Geraerts et Reims s'offrent un joueur de La Gantoise

12:40
La dure réalité de la défaite d'Anderlecht à Gand : un scénario inévitable et récurrent

La dure réalité de la défaite d'Anderlecht à Gand : un scénario inévitable et récurrent

11:40
1
"De nombreuses demandes" : le Diable Rouge Arne Engels pourrait quitter le Celtic Glasgow

"De nombreuses demandes" : le Diable Rouge Arne Engels pourrait quitter le Celtic Glasgow

12:00
C'est officiel : premier départ de l'hiver au Sporting d'Anderlecht

C'est officiel : premier départ de l'hiver au Sporting d'Anderlecht

11:20
1
Pourquoi la direction du Club de Bruges ne sera pas présente avec le groupe au Kazakhstan

Pourquoi la direction du Club de Bruges ne sera pas présente avec le groupe au Kazakhstan

11:00
Après six mois à Sunderland, déjà un transfert de premier plan pour Noah Sadiki ?

Après six mois à Sunderland, déjà un transfert de premier plan pour Noah Sadiki ?

10:30
Visite médicale ce mardi matin : le premier transfert hivernal d'Anderlecht en approche

Visite médicale ce mardi matin : le premier transfert hivernal d'Anderlecht en approche

10:00
2
Un groupe de supporters de Charleroi a tenté d'attaquer les cars des fans du Standard avant le choc wallon !

Un groupe de supporters de Charleroi a tenté d'attaquer les cars des fans du Standard avant le choc wallon !

09:00
Le Racing Genk va-t-il céder un attaquant... à son futur adversaire ?

Le Racing Genk va-t-il céder un attaquant... à son futur adversaire ?

09:30
Blessure confirmée pour Casper Nielsen : la durée d'indisponibilité du médian des Rouches est connue

Blessure confirmée pour Casper Nielsen : la durée d'indisponibilité du médian des Rouches est connue

08:00
3
Dans la lignée de Maxim De Cuyper et Tuur Rommens ? Westerlo a trouvé son nouveau latéral gauche en France

Dans la lignée de Maxim De Cuyper et Tuur Rommens ? Westerlo a trouvé son nouveau latéral gauche en France

08:30
Patron au RWDM à l'époque, il intéresse un club de Jupiler Pro League

Patron au RWDM à l'époque, il intéresse un club de Jupiler Pro League

06:40
Deuxième derrière Haaland, fier ukrainien : qui est Danylo Sikan, le nouvel attaquant d'Anderlecht ?

Deuxième derrière Haaland, fier ukrainien : qui est Danylo Sikan, le nouvel attaquant d'Anderlecht ?

07:00
1
Après Bertaccini et Oumar Diouf, le RFC Liège tient encore un attaquant taillé pour la D1A

Après Bertaccini et Oumar Diouf, le RFC Liège tient encore un attaquant taillé pour la D1A

20:40
Romeo Vermant est lucide : "Ce n'est pas dans nos habitudes de perdre deux matchs d'affilée..."

Romeo Vermant est lucide : "Ce n'est pas dans nos habitudes de perdre deux matchs d'affilée..."

07:40
De retour en Europe avant le Mondial ? Yannick Carrasco entre trois clubs... du même championnat

De retour en Europe avant le Mondial ? Yannick Carrasco entre trois clubs... du même championnat

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Mbayo - Goore - Nguene - Kotto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Mbayo - Goore - Nguene - Kotto

23:00
Prometteur en Pro League, il finira la saison en prêt en Ligue 2

Prometteur en Pro League, il finira la saison en prêt en Ligue 2

23:00
Le Beerschot frappe fort et s'offre l'une des sensations de la Coupe du Monde U20

Le Beerschot frappe fort et s'offre l'une des sensations de la Coupe du Monde U20

22:00
Jonathan Lardot répond à Coosemans : "Chacun devrait se concentrer sur sa propre performance..."

Jonathan Lardot répond à Coosemans : "Chacun devrait se concentrer sur sa propre performance..."

21:40
1
Réclamera-t-il des renforts, cette fois ? Ivan Leko s'exprime sur le mercato hivernal

Réclamera-t-il des renforts, cette fois ? Ivan Leko s'exprime sur le mercato hivernal

22:30
Son entrée contre Anderlecht a changé le match : un attaquant gantois est courtisé

Son entrée contre Anderlecht a changé le match : un attaquant gantois est courtisé

21:20
1
Romelu Lukaku toujours plus proche du grand retour

Romelu Lukaku toujours plus proche du grand retour

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved