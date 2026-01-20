Officiel : Oumar Diouf quitte le RFC Liège pour la D1A et devient le transfert record des Sang & Marine

Quatre mois seulement après son arrivée, Oumar Diouf quitte déjà le RFC Liège. L'attaquant sénégalais rejoint officiellement Saint-Trond et devient le transfert sortant le plus lucratif de l'histoire des Sang & Marine.

Après avoir vendu Adriano Bertaccini à Saint-Trond début 2024, le RFC Liège avait aligné Zakaria Atteri au poste d’attaquant de pointe en attendant de recruter un véritable avant-centre pour le remplacer.

Cet été, Oumar Diouf a été testé chez les Sang & Marine et a rapidement fait forte impression. Auteur de performances convaincantes lors des matchs amicaux de pré-saison et de huit buts en Challenger Pro League, le jeune attaquant de 22 ans a vite attiré l’attention de plusieurs clubs de D1A.

De nombreux prétendants se sont manifestés, dont Pafos et Qarabag à l’étranger, mais ce sont finalement La Gantoise et Saint-Trond qui se sont montrés les plus concrets pour s’attacher ses services. Oumar Diouf n’était d’ailleurs pas dans le groupe du RFC Liège pour la réception des Francs-Borains ce week-end, signe que son départ était imminent.

L’information a été officialisée ce mardi après-midi : Oumar Diouf quitte le RFC Liège quatre mois seulement après son arrivée pour rejoindre Saint-Trond, suivant ainsi les traces d’Adriano Bertaccini.

Coup en or pour le RFC Liège : recruté pour moins de 100.000 €, le jeune attaquant est cédé ce mois de janvier pour 1 M€, sans compter les bonus, l’indemnité totale pouvant atteindre 1,2 M€. Emmené par son agent Charbel Ersoy, Oumar Diouf a signé un contrat courant jusqu’en juin 2029 avec le club limbourgeois.



