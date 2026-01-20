Un ancien de La Gantoise humilie Manchester City en Ligue des Champions

Deuxième défaite de suite pour les hommes de Pep Guardiola. Manchester City s'est fait humilier 3-1 contre Bodo Glimt.

Manchester City s'est fait humilier sur la pelouse de Bodo/Glimt. En vingt minutes, les Anglais étaient menés de deux buts, dépassés par le rythme norvégien. La soirée a tourné au cauchemar pour les hommes de Pep Guardiola.

Jérémy Doku n'a pas joué et a passé tout le match sur le banc. Le Diable Rouge a assisté, impuissant, à la chute de son équipe face à un adversaire très faible sur le papier.

Un ancien de Pro League pour le coup de massue

Bodo/Glimt n'a pas levé le pied après la pause. Jens Petter Hauge, ancien joueur de La Gantoise, a inscrit le troisième but après une superbe action individuelle. City était complètement dépassé.

Rayan Cherki a tenté de relancer son équipe avec un but à l'heure de jeu. Mais l'expulsion de Rodri a coupé court à tout espoir. À dix, les Anglais n'ont plus inquiété les Norvégiens.



Cette défaite place les Anglais dans une position inconfortable au classement, juste à la limite du top 8. Bodo/Glimt s'offre un succès de prestige et relance ses chances de qualification pour les barrages.