OFFICIEL : Luis Vázquez quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

OFFICIEL : Luis Vázquez quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger
Photo: © photonews
Deviens fan de Getafe! 4

C'est officiel, Luis Vázquez est prêté par le Sporting d'Anderlecht à Getafe jusqu'en fin de saison. Une option d'achat est incluse dans le deal. Getafe a annoncé la signature de l'Argentin ce mercredi.

Le buteur, en manque de confiance mais aussi de temps de jeu du côté du Sporting d’Anderlecht, était prêt à se lancer dans un nouveau défi pour se relancer. C’est finalement en Espagne qu’il va poursuivre son aventure, avec le FC Getafe, qui évolue en première division espagnole.

Le buteur était arrivé à Anderlecht en juillet 2023 en provenance du club argentin de Boca Juniors. Malheureusement pour lui, tout ne s’est pas toujours passé comme prévu. En 116 matchs disputés avec les Mauves, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à 18 reprises et a délivré cinq assists. Un bilan faible pour un avant-centre.

Il savait qu’il serait probablement dans une situation encore plus compliquée à Anderlecht s’il était resté jusqu’en fin de saison. Avec l’arrivée de Danylo Sikan, qui a été officialisé ce mercredi, il aurait très certainement peu joué. C’est pourquoi il a choisi de partir en prêt à Getafe.

Son dernier match remonte au 18 janvier dernier. Il était monté au jeu à 24 minutes de la fin lors de la défaite des Bruxellois sur le score de 4-2 face à La Gantoise lors de la 21e journée de championnat.

Getafe se réjouit de son arrivée


"Désormais, l’Argentin rejoint le Getafe CF avec l’intention d’apporter de nouvelles solutions et davantage de variantes à l’attaque azulona. Bienvenue, Luis", écrit sa nouvelle équipe.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Getafe
Luis Vazquez

Plus de news

"C'est une vraie possibilité de le lancer" : au Standard, Vincent Euvrard fait le point avant Gand Interview

"C'est une vraie possibilité de le lancer" : au Standard, Vincent Euvrard fait le point avant Gand

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Kikas - Vazquez - Sikan

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Kikas - Vazquez - Sikan

15:45
OFFICIEL : Eupen officialise la signature de deux nouveaux joueurs

OFFICIEL : Eupen officialise la signature de deux nouveaux joueurs

15:45
L'Union pour l'un des plus grands défis de son histoire à Munich - Direct commenté Live

L'Union pour l'un des plus grands défis de son histoire à Munich - Direct commenté

15:00
Teddy Teuma, la grande interview : "Dans quelques années, le Standard pourrait rejouer le titre" Interview

Teddy Teuma, la grande interview : "Dans quelques années, le Standard pourrait rejouer le titre"

15:10
Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

13:20
1
À 30 ans seulement, un jeune entraîneur belge remporte son premier trophée en Algérie !

À 30 ans seulement, un jeune entraîneur belge remporte son premier trophée en Algérie !

14:40
OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouveau buteur

OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouveau buteur

14:16
OFFICIEL : un ancien joueur du PSG rejoint Saint-Trond

OFFICIEL : un ancien joueur du PSG rejoint Saint-Trond

14:00
Nouveau bon coup du Club de Bruges en vue ? Un joueur de Benfica dans le viseur des Blauw en Zwart

Nouveau bon coup du Club de Bruges en vue ? Un joueur de Benfica dans le viseur des Blauw en Zwart

13:40
1
Pourquoi Radja Nainggolan a finalement craqué pour le Patro Eisden

Pourquoi Radja Nainggolan a finalement craqué pour le Patro Eisden

13:00
1
Romeo Vermant évoque une potentielle participation au Mondial 2026 : "Je pense qu'il y a une réelle chance"

Romeo Vermant évoque une potentielle participation au Mondial 2026 : "Je pense qu'il y a une réelle chance"

12:40
1
Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"

Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"

12:20
1
La décision est tombée : voici combien de matches Joël Ordóñez manquera suite à son carton rouge

La décision est tombée : voici combien de matches Joël Ordóñez manquera suite à son carton rouge

12:00
1
Même en battant l'OM, Bruges ferait moins bien que la saison passée... et devrait croiser les doigts

Même en battant l'OM, Bruges ferait moins bien que la saison passée... et devrait croiser les doigts

11:40
Le jeune Français de Bruges, Mamadou Diakhon, enfin lancé ? "Il a montré qu'il pouvait devenir un joueur clé"

Le jeune Français de Bruges, Mamadou Diakhon, enfin lancé ? "Il a montré qu'il pouvait devenir un joueur clé"

11:20
Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union

Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union

10:40
Domenico Tedesco surprend avec une idée originale : un coup de génie ?

Domenico Tedesco surprend avec une idée originale : un coup de génie ?

11:00
2
"Je pense que c'est normal" : Thibaut Courtois réagit aux critiques des supporters

"Je pense que c'est normal" : Thibaut Courtois réagit aux critiques des supporters

10:20
Il célèbre "à la Messi" face à Bruges alors que son équipe... est largement menée

Il célèbre "à la Messi" face à Bruges alors que son équipe... est largement menée

10:00
OFFICIEL : une star du FC Barcelone rejoint Axel Witsel à Girona

OFFICIEL : une star du FC Barcelone rejoint Axel Witsel à Girona

09:30
Le Sporting surprend le PSG : Zeno Debast et ses coéquipiers pourraient créer la surprise mercredi prochain

Le Sporting surprend le PSG : Zeno Debast et ses coéquipiers pourraient créer la surprise mercredi prochain

09:00
Plus à un miracle près : les cinq raisons de croire à un exploit monumental de l'Union à Munich

Plus à un miracle près : les cinq raisons de croire à un exploit monumental de l'Union à Munich

08:20
2
Sébastien Pocognoli sur la sellette à Monaco ? La réponse claire de l'entraîneur belge

Sébastien Pocognoli sur la sellette à Monaco ? La réponse claire de l'entraîneur belge

08:40
2
Le retour du Club de Bruges en Belgique en provenance du Kazakhstan ne s'est pas passé comme prévu

Le retour du Club de Bruges en Belgique en provenance du Kazakhstan ne s'est pas passé comme prévu

08:00
"L'Union ? J'ai beaucoup plus de sympathie pour eux que pour le Club de Bruges ou le Standard"

"L'Union ? J'ai beaucoup plus de sympathie pour eux que pour le Club de Bruges ou le Standard"

07:20
1
"C'était un grand défi" : Ivan Leko soulagé après la victoire de Bruges contre le Kairat

"C'était un grand défi" : Ivan Leko soulagé après la victoire de Bruges contre le Kairat

07:40
1
Anderlecht l'a laissé partir... et Manchester United frappe à la porte

Anderlecht l'a laissé partir... et Manchester United frappe à la porte

07:00
Leandro Trossard et Arsenal font tomber l'Inter en Ligue des champions

Leandro Trossard et Arsenal font tomber l'Inter en Ligue des champions

06:40
La bataille commence : Anderlecht et La Gantoise visent le même buteur

La bataille commence : Anderlecht et La Gantoise visent le même buteur

06:20
De plus en plus de doute : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli se fait gifler par le Real Madrid

De plus en plus de doute : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli se fait gifler par le Real Madrid

23:15
3
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Glatzel - Ruiz-Atil - Tytens

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Glatzel - Ruiz-Atil - Tytens

22:20
Un retour à Anderlecht avec Romelu Lukaku ? Youri Tielemans répond clairement

Un retour à Anderlecht avec Romelu Lukaku ? Youri Tielemans répond clairement

23:00
Colin Coosemans s'est-il tiré une balle dans le pied ? Olivier Renard ne compte pas s'arrêter là

Colin Coosemans s'est-il tiré une balle dans le pied ? Olivier Renard ne compte pas s'arrêter là

22:40
1
Olivier Renard prépare un nouveau coup : Anderlecht sur la piste d'un attaquant de Bundesliga

Olivier Renard prépare un nouveau coup : Anderlecht sur la piste d'un attaquant de Bundesliga

22:20
1
Anderlecht prêt à vendre Nathan De Cat... mais sous des conditions très strictes

Anderlecht prêt à vendre Nathan De Cat... mais sous des conditions très strictes

22:00
1

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 20
Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 0-2 Girona FC Girona FC
Real Madrid Real Madrid 2-0 Levante Levante
Real Mallorca Real Mallorca 3-2 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Osasuna Osasuna 3-2 Real Oviedo Real Oviedo
Real Betis Real Betis 2-0 Villarreal Villarreal
Getafe Getafe 0-1 Valencia CF Valencia CF
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-0 Alaves Alaves
Celta De Vigo Celta De Vigo 3-0 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Real Sociedad Real Sociedad 2-1 FC Barcelone FC Barcelone
Elche CF Elche CF 2-2 Séville Séville
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved