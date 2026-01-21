OFFICIEL : Luis Vázquez quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

C'est officiel, Luis Vázquez est prêté par le Sporting d'Anderlecht à Getafe jusqu'en fin de saison. Une option d'achat est incluse dans le deal. Getafe a annoncé la signature de l'Argentin ce mercredi.

Le buteur, en manque de confiance mais aussi de temps de jeu du côté du Sporting d’Anderlecht, était prêt à se lancer dans un nouveau défi pour se relancer. C’est finalement en Espagne qu’il va poursuivre son aventure, avec le FC Getafe, qui évolue en première division espagnole.

Le buteur était arrivé à Anderlecht en juillet 2023 en provenance du club argentin de Boca Juniors. Malheureusement pour lui, tout ne s’est pas toujours passé comme prévu. En 116 matchs disputés avec les Mauves, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à 18 reprises et a délivré cinq assists. Un bilan faible pour un avant-centre.

Il savait qu’il serait probablement dans une situation encore plus compliquée à Anderlecht s’il était resté jusqu’en fin de saison. Avec l’arrivée de Danylo Sikan, qui a été officialisé ce mercredi, il aurait très certainement peu joué. C’est pourquoi il a choisi de partir en prêt à Getafe.

Son dernier match remonte au 18 janvier dernier. Il était monté au jeu à 24 minutes de la fin lors de la défaite des Bruxellois sur le score de 4-2 face à La Gantoise lors de la 21e journée de championnat.

Getafe se réjouit de son arrivée



"Désormais, l’Argentin rejoint le Getafe CF avec l’intention d’apporter de nouvelles solutions et davantage de variantes à l’attaque azulona. Bienvenue, Luis", écrit sa nouvelle équipe.