Étonnant : un nouveau produit dérivé signé Eden Hazard va voir le jour... en Italie

Eden Hazard continue à profiter de sa retraite, et pourra le faire en buvant un bon verre... de son propre vin. L'ex-Diable Rouge a en effet rejoint le "Vin des Champions", un projet basé en Italie et lancé par Fabio Cordella.

D'ici quelques semaines, vous pourrez siroter un verre de vin estampillé Eden Hazard. C'est ce qu'a dévoilé Fabio Cordella, l'homme d'affaires derrière le projet "Vin des Champions", situé à Guagnano, dans les Pouilles.

Cordella a de l'expérience dans le football puisqu'en tant qu'homme d'affaires et directeur sportif, il a travaillé dans divers clubs dont le Honved Budapest et... l'Union Saint-Gilloise (en 2008). Mais c'est hors des terrains qu'il fait fortune puisque depuis quelques années, il a repris un vignoble dans les Pouilles pour y installer le "Vin des Champions".

Divers joueurs bien connus disposent déjà de leur millésime : Gianluigi Buffon, Ronaldinho, Wesley Sneijder ou encore Marco Materazzi. Eden Hazard sera le premier Belge de cette prestigieuse liste - et l'un des rares, avec notamment John Terry, à n'avoir jamais joué en Italie

Eden Hazard rejoint un cercle très fermé

"Eden Hazard devient officiellement le dernier champion à rejoindre Le Vin des Champions, le projet viticole imaginé par Fabio Cordella, entre passion du ballon rond et excellence italienne.



Le champion belge sera accueilli au cœur du terroir des Pouilles pour une immersion exclusive dans l’univers Fabio Cordella Cantine – Viticoltori dal 1911, quelques semaines après la présence remarquée de Samuel Eto'o parmi les légendes du vin et du football", lit-on sur les réseaux sociaux du projet.