"Ça a été très mal perçu" : Sébastien Pocognoli revient sur ses propos après la claque au Real Madrid

Sébastien Pocognoli est à quelques heures d'un match capital contre Le Havre. Monaco n'a plus le droit à l'erreur.

Depuis son arrivée, Sébastien Pocognoli a souvent pu compter sur la Ligue des Champions pour faire oublier les difficultés de Monaco en Ligue 1. Mais cette fois, la claque subie au Real Madrid l'a encore un peu plus fragilisé. La réunion de crise qui a suivi a mis en lumière le manque d'investissement des joueurs. Mais Pocognoli doit également se remettre en question.

Autour du club, on s'interroge sur la pertinence de sa communication, optimiste quelle que soit la situation. "Il y avait une bienveillance dans ce meeting, pour stimuler tout le monde. Le but était qu'il y ait une prise de conscience générale, et aussi de la combiner à un état d'esprit positif. D'où ma communication positive - et je pense qu'elle a été très mal perçue après le dernier match - qui vise à avoir confiance", explique Poco en conférence de presse, cité par L'Équipe.

Une manière d'être qui ne se renie pas

Il comprend un certain étonnement vu le contexte mais a ses raisons : "Je suis fidèle à mes convictions. Quand je dis que je ne regrette rien, c'est de manière générale, sur le fait d'être ici, de faire ce que j'ai fait, tout le processus. Je suis persuadé qu'on fait le maximum. On ne m'enlèvera pas la confiance ou le côté positif que j'ai en moi, que j'ai chaque jour, avec lequel j'ai été éduqué, et que j'essaie de transmettre à mes joueurs, surtout dans cette période. Je pense que c'est une qualité".

"Moi-même, je me remets en question après chaque match, chaque entraînement, chaque semaine. En tout cas, il faut rester positif et soudés. Si les différentes composantes du club ou les joueurs marchent chacun de leur côté, ça ne marchera pas. Mais ce n'est pas le cas chez les joueurs", poursuit-il.



L'ancien Diable Rouge persiste et signe : "J'ai déjà vu des vestiaires qui craquaient. Là, je ne vois pas un vestiaire qui craque. Quand on voit les entraînements et leur intensité, on ne peut pas deviner que l'on reste sur une série négative aussi longue".