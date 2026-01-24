Deux nouvelles blessures et pas de victoire : le ciel s'assombrit pour Sébastien Pocognoli à Monaco

L'AS Monaco a calé au Havre avec un match nul 0-0. L'équipe de Sébastien Pocognoli enchaîne les contre-performances.

Le cauchemar continue pour Monaco, incapable de se rassurer sur la pelouse du Havre ce samedi. Après la claque reçue contre le Real Madrid en Ligue des champions (6-1), on attendait une réaction d'orgueil, mais le club de la Principauté a patiné.

Deux nouvelles blessures en défense

Sous pression, Sébastien Pocognoli a perdu Wout Faes puis Eric Dier sur blessure pendant le match. La défense a été désorganisée et le coach belge a dû improviser derrière.

Le spectacle n'a pas été au rendez-vous malgré quelques occasions timides. George Ilenikhena a failli marquer de la tête avant la pause, mais le ballon a fui le cadre de quelques centimètres.

Le Havre a joué sa chance et aurait pu l’emporter avec un peu plus de précision. Si Monaco a poussé en fin de match, Folarin Balogun s'est heurté à un gardien en état de grâce. En plus de la défense, l'attaque n’est pas au point.

Monaco tombe à la dixième place et s'éloigne du podium. Pocognoli a toujours la confiance de la direction, mais jusqu'où ?