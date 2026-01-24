Genk risque de lourdes sanctions, mais réagit également vivement après les incidents en coupe d'Europe

Aernout Van Lindt
Chafik Ouassal et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Photo: © photonews

Le match entre Utrecht et Genk de jeudi soir a fortement agité les esprits. Avant le match, les supporters de Genk ont été expulsés du stade avant des incidents qui ont éclaté avec la police néerlandaise.

"Les supporters de Genk ont attaqué des agents. Ils ont lancé des bières sur la police, qui a réagi en utilisant des gaz lacrymogènes et faisant usage de leurs matraques", avait déclaré Wim Hoonhout, de la police du centre des Pays-Bas.

Qu'en pensaient les responsables du club de Genk ? "Nos supporters ont dû se rendre à Utrecht en trois groupes de huit bus", avait expliqué le CEO du club Luc Hooyberghs,  à Sporza Daily. "Quelques centaines de supporters du premier groupe ont pu entrer dans le stade après avoir subi les contrôles nécessaires."

Le CEO de Genk sévère envers ses propres supporters

"À ce moment-là, une porte a été ouverte pour laisser entrer les drapeaux autorisés, mais lorsque cette porte s'est ouverte, des dizaines de supporters ont fait irruption et ont utilisé la violence contre un steward. Nous ne pouvons tolérer cela.", a-t-il encore expliqué.

"Nous n'avons pas encore identifié ces personnes. Nous avons contacté le club d'Utrecht pour obtenir les images. Nous condamnons bien sûr ces actes. La violence n'a pas sa place dans notre club", poursuit-il encore.

Pas de provocation des supporters de Genk ?


Le club doit s'attendre à de lourdes sanctions. Le CEO limbourgeois a son opinion sur la provocation de la violence. Et il s'est montré très clair à ce sujet : "On dit que nos supporters ont provoqué. Mais certains ont été poussés vers le haut parce qu'ils pensaient que c'était là que se trouvait la sortie. Puis des policiers sont descendus et ont malmené des femmes, des enfants et des supporters âgés. On peut donc difficilement affirmer qu'ils aient provoqué avec de la violence."

