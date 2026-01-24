Nouveau mal de tête en vue pour Sébastien Pocognoli à Monaco ?

Après la claque reçue en Espagne, de la main du Real Madrid, le coach belge et ses hommes doivent se relever pour sortir de la spirale négative dans laquelle est embourbée l'AS Monaco.

Comme s'il n'avait pas encore assez de tracas à gérer, Sébastien Pocognoli doit désormais faire face au désir d'un de ses cadres de quitter Le Rocher cet hiver.

Selon Tribuna ou encore FootMercato, le Besiktas serait entré dans la danse pour recruter l'international allemand Thilo Kehrer. Ce dernier souhaiterait également quitter Monaco pour rejoindre la Turquie.

20 millions d'euros sinon rien ?

L'ancien joueur du PSG était arrivé à l'ASM à l'été 2024 en provenance de West Ham. A l'heure actuelle, une offre du club turc (à hauteur de 15 millions d'euros selon FootMercato) aurait été jugée insuffisante par le club du Rocher qui en attendrait cinq millions de plus.

Le neuvième de Ligue 1 se déplace sur la pelouse du Havre ce samedi. Peut-être un match couperet pour l'avenir de Pocognoli à Monaco, mais en attendant cette envie de départ arrive comme un tracas de plus à gérer.

Auteur de 21 matches cette saison, toutes compétitions confondues, le défenseur est lié à l'ASM jusqu’en juin 2028. Le club ne devrait pas être pris de (trop) court en perdant un défenseur, vu l'arrivée récente de Wout Faes.