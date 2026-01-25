Vincent Kompany ne restera pas invincible : il réagit après la défaite surprise contre Ausbourg

Vincent Kompany ne restera pas invincible : il réagit après la défaite surprise contre Ausbourg


Le Bayern Munich s'est incliné à la maison face à Augsbourg, une première défaite cette saison pour le leader du championnat. Vincent Kompany ne vivra donc pas une saison "invincible" en Bundesliga.

C'est une première depuis... le 8 mars dernier : le Bayern Munich s'est incliné à la maison face à Augsbourg (1-2). Vincent Kompany restait positif. "Cela souligne encore une fois qu'aucun match de Bundesliga n'est facile", déclarait-il en conférence de presse après la rencontre. 

"Nous étions solides en première mi-temps mais manquions de créativité. Mais nous avons joué 5 matchs en 13 jours, donc l'objectif était de parvenir à un résultat même sans être spectaculaires", reconnaît Kompany.

Kompany n'en fait pas un drame 

Cela n'aura pas été le cas. "Nous avons laissé filer le match. En seconde période, nous n'avons pas réussi à amener la même énergie que d'habitude", regrette l'entraîneur du Bayern. "Félicitations à Augsbourg. Ce genre de moment fait aussi partie du football". 

Sans surprise, donc, Vincent Kompany, qui en a vu d'autres, ne faisait pas de cette "invincibilité" en championnat un objectif en soi. "Le plus important, désormais, sera juste de réagir", pointe le Belge. 

Merceredi, le Bayern se déplace au PSV Eindhoven en Ligue des Champions. Un match plus important pour les Néerlandais, susceptibles de sortir du top 24, que pour les Allemands, assurés du top 8. Mais il faudra prouver que cette défaite était un simple incident de parcours. 

