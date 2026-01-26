Analyse Charleroi et La Gantoise logiquement à l'honneur : voici notre équipe-type de la 22e journée de Pro League

Charleroi et La Gantoise logiquement à l'honneur : voici notre équipe-type de la 22e journée de Pro League
Photo: © photonews

Trois joueurs de Charleroi et trois joueurs de La Gantoise : les tendances sont claires dans notre 22e équipe de la semaine, que voici.

Gardien de but

Le choix était difficile avec Martin Delavallée, mais Kjell Scherpen a réalisé plus d’arrêts (5 contre 4) et a empêché davantage de buts attendus que le Carolo (0,61 contre 0,47). Il est donc notre gardien de la semaine, ayant quasiment permis au champion en titre Saint-Gillois de ne pas être battu à Louvain.

Défense

Sur le côté droit, le choix reste le même que la semaine dernière : Kevin Van Den Kerkhof, qui a largement contribué à la victoire de Charleroi à l’Antwerp. Même sans marquer ni délivrer de passe décisive, l’Algérien a été présent dans tous les bons coups, au four et au moulin.

En défense centrale, un autre Carolo a sorti la grande majorité des dangers anversois : Aiham Ousou, capitaine et véritable patron de la défense de Charleroi. Pour l’épauler, Maksim Paskotsi, qui a neutralisé Thomas Henry et conclu sa belle prestation par le but du 0-4 à Sclessin.

À gauche, Mardochée Nzita, du Sporting Charleroi, était également candidat. Mais nous avons finalement choisi Takahiro Akimoto, quasiment le seul joueur de champ à se distinguer lors de Louvain – Union. De retour de blessure, le Japonais apporte un vrai plus aux Louvanistes.

Milieu de terrain

Le Club de Bruges s’est imposé dans la douleur face à Zulte Waregem, notamment grâce à Aleksandar Stankovic, qui a permis aux Blauw & Zwart de prendre l’avantage à deux reprises (1-0 et 3-2). Il a dominé l’entrejeu, libéré par Raphael Onyedika, ce qui lui a permis de s’exprimer sans se soucier excessivement de la tâche défensive.

À ses côtés, le choix fut également difficile, mais c’est Pieter Gerkens qui est notre élu. Son but dans les arrêts de jeu, permettant au Cercle de ramener un point de Genk, a été décisif.

Sur la droite, Abdelkahar Kadri n’a pas livré une prestation exceptionnelle face au Standard et à Gustav Mortensen, mais il a tout de même offert deux passes décisives. L’Algérien n’a pas encore l’impact attendu à La Gantoise, mais ce doublé d’assists pourrait lui redonner confiance.

De l’autre côté, nous avons choisi Yira Sor, le seul joueur offensif de Genk à s’être créé plusieurs occasions franches, et qui a ouvert le score dès le quart d’heure de jeu. Par sa faute, Gary Magnée a été confronté à une rencontre beaucoup plus difficile que d’habitude.

Attaque

Encore un joueur de Charleroi déjà présent la semaine dernière : Aurélien Scheidler. Près de dix duels aériens remportés (!), un poids constant pour la défense de l’Antwerp et, surtout, un nouveau but qui a mis les Zèbres aux commandes dès le début du match. Le Français a débuté 2026 en grande pompe.

Pour l’accompagner, le choix le plus évident de cette équipe de la semaine, et qui pourrait remporter le titre de joueur de la semaine : Wilfried Kanga, auteur d’un triplé contre son ancien club, le Standard. L’attaquant ivoirien, repartant avec le ballon du match, a aussi dominé Hautekiet et Dierckx dans les duels. Un match plein de sa part.

Notre équipe de la semaine : Scherpen - Van Den Kerkhof, Paskotsi, Ousou, Akimoto - Kadri, Stankovic, Gerkens, Yira Sor - Scheidler, Kanga.

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 Westerlo Westerlo
