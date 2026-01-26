Diego Moreira et Mike Penders en patrons : Strasbourg humilie Lille

Plusieurs Diables Rouges étaient titulaires dans le choc de Ligue 1 entre Lille et Strasbourg. Diego Moreira et Mike Penders ont remporté le duel.

Un dimanche soir que les supporters de Lille veulent très vite oublier. Les Dogues ont sombré à domicile contre Strasbourg, battus 1-4. Malgré un trio d'attaque Mbappé-Giroud-Pardo, le LOSC n'a pas trouvé la solution.

Deux Diables Rouge en forme

Mike Penders a été presque infranchissable dans les cages de Strasbourg. Le futur portier de Chelsea a écoeuré les attaquants lillois avec des arrêts de grande classe. Sans lui, le score n'aurait pas été aussi lourd.

Diego Moreira a aussi fait un gros match. L'ailier de Strasbourg a rendu fous ses adversaires avec sa vitesse. Passeur décisif sur le troisième but, il est impliqué sur plusieurs actions et a porté son équipe vers l'avant. Le Diable Rouge marque des points auprès de Rudi Garcia.

Mauvais match de Ngoy

La soirée a été plus difficile pour Nathan Ngoy. Titulaire en défense, le Belge a beaucoup souffert face aux attaques strasbourgeoises. À ses côtés, le belgo-espagnol Fernandez-Pardo a au moins sauvé l'honneur en fin de match.



Lille tombe à la cinquième place, doublé par ses concurrents. Pour Strasbourg, cette victoire permet de remonter à la septième place et de faire le plein de confiance.