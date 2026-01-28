À Bruges, toute l'inquiétude est concentrée sur un homme : "Il n'a pas le niveau de la Ligue des Champions"

Photo: © photonews

Avant la rencontre cruciale contre Marseille, le poste qui suscite le plus d'interrogations au Club de Bruges est celui de gardien de but. Pressenti titulaire, Nordin Jackers est décrit comme "n'ayant pas le niveau de la Ligue des Champions."

Le Club de Bruges disputera, ce mercredi soir, une rencontre cruciale face à l’Olympique de Marseille. Les Blauw & Zwart devront impérativement s’imposer pour rejoindre les barrages de la Ligue des Champions.

Ce ne sera toutefois pas une mince affaire. "Bruges devra jouer le match parfait pour s’imposer. Ils ne peuvent se permettre aucune erreur défensive et leur attaque doit être efficace, car ils auront du mal à se créer des occasions", a prévenu Franky Van der Elst à Sporza.

Selon la légende brugeoise, un point faible des hommes d’Ivan Leko pourrait peser lourd dans la balance. "Ils encaissent trop de buts, quel que soit le niveau. Il faut absolument corriger ça pour passer au prochain tour."

Nordin Jackers, pas au niveau de la Ligue des Champions ?

De plus, le poste rassemblant le plus d’incertitudes est celui de gardien de but, puisque ni Simon Mignolet, ni Nordin Jackers, ni Dani Van den Heuvel ne sont à 100 %. Ivan Leko, qui n’a pas encore révélé qui sera titulaire, devrait néanmoins choisir Jackers, comme le week-end dernier face à Zulte Waregem. L’Islandais Arnar Vidarsson, ancien joueur de Lokeren et du Cercle et ex-directeur sportif de Gand, a un avis bien tranché sur le sujet.

"Je ne pense pas qu’il soit suffisamment bon pour le niveau de la Ligue des Champions. Il y a eu trop de buts encaissés ou son placement et ses interventions n’étaient pas à la hauteur. À ce niveau, ça se paie cash", a-t-il lancé. S'il est titulaire, Nordin Jackers devra lui prouver le contraire ce mercredi soir.

Suis FC Bruges - Marseille en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

