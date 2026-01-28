🎥 Drame avant Lyon-PAOK en Europa League : 7 supporters meurent dans un accident de la route

La rencontre prévue ce jeudi en Europa League entre l'Olympique Lyonnais et le PAOK Salonique a été frappée d'un drame. Un grave accident de la route a coûté la vie à 7 supporters grecs, lors de leur trajet vers la France.

Les images sont choquantes et peuvent heurter la sensibilité des lecteurs : lors de leur trajet de Thessalonique vers Lyon, des supporters du PAOK Salonique ont été victimes d'un grave accident de la route en Roumanie.

Lors d'un dépassement, le van transportant une dizaine de supporters grecs a en effet pris de plein fouet un camion arrivant en sens inverse. Le véhicule a été pulvérisé sur le coup et 7 supporters ont perdu la vie dans l'accident.

Les supporters du PAOK n'iront pas à Lyon

En conséquence, les ultras du PAOK Salonique auraient décidé, par solidarité, de ne pas se rendre en France. Lyon se préparait à la réception d'un contingent d'environ 2800 supporters grecs, réputés très chauds.

⚡️💀 TRAGÉDIE SUR LA ROUTE : 7 SUPPORTERS DU PAOK TUÉS DANS UN CRASH EN ROUMANIE



🇬🇷🇷🇴 BREAKING – Un minibus transportant exclusivement des fans du PAOK Salonique (club grec) s’est encastré de plein fouet dans un camion en Roumanie occidentale (près de Timișoara / Lagoz, comté de… pic.twitter.com/pKANz45owH — Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) January 28, 2026

Le PAOK a communiqué au sujet du drame via ses réseaux sociaux et on peut donc s'attendre à ce qu'un hommage soit rendu à la Groupama Arena, avant la rencontre.



