Deux arrivées, un départ : journée chargée à Westerlo ce mercredi

Journée chargée à Westerlo, qui recrute deux attaquants et en laisse partir un. Un suppléant pour Nacho Ferri et un buteur d'un style "comparable à celui de Lucas Stassin" arrivent au Kuipje.

Douzième de Jupiler Pro League, Westerlo doit impérativement se renforcer cet hiver, et notamment sur le front offensif, où seul Nacho Ferri semble en mesure de glaner la place de titulaire.

Selon les informations de Het Nieuwsblad, le club campinois, qui a déjà enregistré trois arrivées et quatre départs, vient d’ailleurs de recruter deux nouveaux attaquants en vue de la fin de saison.

Premièrement, le Portugais Afonso Patrão arrive en provenance du SC Braga, actuel quatrième de Liga Portugal. L’avant-centre de 18 ans a fait ses débuts en équipe première la saison dernière et a joué sept matchs, mais a vu son temps de jeu se réduire depuis l’été en raison des arrivées de Pau Victor (FC Barcelone) et de Fran Navarro (FC Porto).

Deux attaquants arrivent à Westerlo, où Kyan Vaesen s'en va

Toujours d’après le quotidien du nord du pays, le style d’Afonso Patrão pourrait être comparé à celui de Lucas Stassin : un attaquant complet, doté d’un bon sens du but et d’un bon jeu dos au but. L’international espoir portugais a signé un contrat de 4,5 ans à Westerlo.



Deuxième arrivée, celle du Turc Enis Destan, en prêt de Hull City. L’attaquant de 23 ans offrira de la concurrence à Nacho Ferri, seul avant-centre capable d’être titulaire en Campine. Peu utilisé et peu convaincant, Kyan Vaesen pourrait se trouver un nouveau club et intéresse Ujpest, en Hongrie.