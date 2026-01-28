La RAAL pourrait-elle perdre l'un de ses atouts offensifs plus tôt que prévu ?

Pape Fall commence à prendre ses marques à la RAAL et compte désormais 5 buts en Jupiler Pro League. Une progression qui n'a pas échappé au FC Metz, qui le prête aux Loups.

Pape Fall (21 ans) est prêté cette saison à la RAAL par le FC Metz, où le longiligne sénégalais est arrivé en 2024. S'il a débuté la saison dans la peau d'un réserviste, Fall s'est progressivement montré décisif jusqu'à comptabiliser 5 buts en 13 matchs de championnat.

Surtout, ces cinq buts sont tous tombés depuis le mois de décembre : Fall compte en réalité 5 buts... sur les 6 derniers matchs de championnat. Une forme qui fait plaisir au FC Metz... au point où le club lorrain envisagerait de le rapatrier prématurément.

Selon le quotidien français L'Equipe, Metz envisagerait ainsi de rompre le prêt de Pape Fall à la RAAL dès ce mois de janvier afin de renforcer son secteur offensif et de l'associer à Habib Diallo en pointe. L'entraîneur messin, Benoît Tavenot, aurait validé cette option.

La RAAL ne veut pas perdre Pape Fall

La Louvière, naturellement, ne compte pas se laisser faire : les Loups ont déjà perdu plusieurs joueurs cet hiver, principalement excédentaires, et à quelques jours de la fin du mercato, laisser filer Fall serait un gros coup dur. Momo Guindo, notamment, a quitté l'Easi Arena, ce qui laisse peu d'options à Frédéric Taquin.



Pape Fall, qui avait signé au RFC Seraing en 2023, s'est rompu les ligaments croisés en janvier 2025, ce qui avait ralenti sa progression. Chez les Métallos, il avait déjà inscrit 18 buts en 41 matchs, amenant son transfert chez le club partenaire de Seraing, le FC Metz.