Malgré l'enjeu, Genk remanié contre Malmö en Europa League : "D'autres pourront saisir leur chance"

Il y aura des changements dans le onze de base du Racing Genk pour la réception de Malmö, ce jeudi soir en Europa League. Konstantinos Karetsas et Daan Heymans seront mis au repos, tout comme d'autres titulaires.

Le Racing Genk disputera sa dernière rencontre de phase de ligue de l’Europa League ce jeudi soir. Déjà qualifiés pour les barrages, les Limbourgeois peuvent encore prétendre à une place dans le top 8 et devront, pour ce faire, s’imposer face à Malmö.

"Une victoire nous éviterait deux matchs européens difficiles en février et représenterait un apport financier précieux pour le club. Mais surtout, en tant qu’athlètes et compétiteurs, nous voulons gagner tous les matchs", a déclaré Nicky Hayen, cité par Het Belang van Limburg, en conférence de presse.

Le week-end dernier, Genk a concédé le partage face au Cercle de Bruges dans le temps additionnel (1-1). Cependant, alors que Nicky Hayen avait opté pour une ligne plus basse en défense, l’équipe avait failli conserver sa cage inviolée pour la deuxième fois consécutive.

Des changements à Genk pour affronter Malmö

"Il est impossible de maintenir une pression offensive constante pendant tout un match, nous privilégions donc un bloc défensif plus bas mais très compact. De cette façon, nous encaissons beaucoup moins de buts, même s’il est dommage que notre deuxième clean sheet consécutif ait été gâché à la dernière minute."

Pour cette réception de Malmö, Konstantinos Karetsas et Daan Heymans ne sont pas à 100 %. Nicky Hayen procédera, de manière globale, à une certaine rotation dans son effectif, puisque d’autres cadres pourraient être mis au repos.

"Tout le monde n’est pas prêt physiquement à disputer tous les matchs durant ces semaines chargées. Cela permet aussi à d’autres joueurs de saisir leur chance", a conclu le T1 du Racing Genk.

Suis KRC Genk - Malmö en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (29/01).

