Officiel : le KV Malines tient déjà le successeur de Lion Lauberbach

Le KV Malines a perdu une garantie de buts en laissant filer Lion Lauberbach pour Venise. Mais les Sang & Or ont anticipé et tiennent déjà son remplaçant.

Perdre son attaquant titulaire en cours de saison, ce n'est jamais l'idéal. Mais le KV Malines s'est résolu à laisser filer Lion Lauberbach (27 ans), auteur de 6 buts en 22 matchs cette saison et qui devrait rapporter une belle somme aux Sang & Or à un an et demi de la fin de son contrat.

Restait à le remplacer, et c'est chose faite. Alors que le transfert de Lauberbach à Venise n'est pas encore annoncé, le Kavé a d'ores et déjà officialisé la signature de Bouke Boersma (20 ans), qui arrive en provenance de De Graafschap, en D2 néerlandaise.

Boersma convaincu par Erwin Koeman

Boersma a inscrit 12 buts cette saison en championnat, ce qui lui avait valu d'être suivi par plusieurs clubs d'Eredivisie. Il a cependant opté pour Malines, convaincu par... Erwin Koeman, l'entraîneur adjoint de son frère Ronald Koeman, sélectionneur des Pays-Bas.

"J'ai eu un appel vidéo très éclairant avec Erwin Koeman et Piet den Boer", explique Bouke Boersma sur le site officiel du KV Malines. "Ce qu'ils ont dit sur le club et la ville m'a totalement persuadé. La place du club au classement et son ambition d'atteindre pour la première fois les PO1 ont été déterminants aussi".



Si Erwin Koeman a pu parler en bien de Malines, c'est parce que l'ancien défenseur, 31 fois international, a évolué au KV Malines de 1985 à 1990. Il a d'ailleurs remporté la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe en 1988 avec les Sang & Or.