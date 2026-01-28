Regret de certains supporters du Standard, le voilà prêté... pour la troisième fois consécutive

De passage pendant six mois à Sclessin, Seydou Fini avait montré quelques éléments prometteurs malgré un très faible temps de jeu. Toujours sous contrat avec la Genoa, le jeune Italien vient d'être prêté... pour une troisième fois consécutive.

Vingt minutes avant la fin du mercato hivernal, le 1er février 2024, le Standard annonçait l’arrivée en prêt de Seydou Fini, jeune ailier italien sous contrat avec la Genoa et repris en équipe nationale espoirs.

Peu utilisé par Ivan Leko, il n’avait disputé que 41 minutes réparties en quatre matchs en fin de phase classique, mais avait tout de même participé à cinq rencontres d’Europe Play-Offs… faute de combattants.

De retour à la Genoa, il avait été prêté dans la foulée à l’Excelsior Rotterdam, où il a vécu une saison pleine en D2 néerlandaise, avec quatre buts et cinq passes décisives en 38 apparitions et plus de 2.000 minutes de temps de jeu.

Seydou Fini (ex-Standard) prêté chez le leader de Série B

Une première saison complète chez les professionnels et un statut d’incontournable chez les U21 italiens auraient peut-être pu lui permettre de se faire une place au soleil à la Genoa. Cela n’a cependant pas été le cas.

Sur le banc pendant toute la saison, il n’a eu droit qu’à trois apparitions toutes compétitions confondues, dont une contre l’AS Roma en Serie A et deux en Coupe d’Italie, face à Empoli et à l’Atalanta.





Une nouvelle fois en manque de temps de jeu, Seydou Fini est, à 19 ans, prêté par la Genoa pour la troisième fois en trois saisons. Il atterrit cette fois à Frosinone, leader de Serie B.