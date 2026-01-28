Regret de certains supporters du Standard, le voilà prêté... pour la troisième fois consécutive

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Regret de certains supporters du Standard, le voilà prêté... pour la troisième fois consécutive
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

De passage pendant six mois à Sclessin, Seydou Fini avait montré quelques éléments prometteurs malgré un très faible temps de jeu. Toujours sous contrat avec la Genoa, le jeune Italien vient d'être prêté... pour une troisième fois consécutive.

Vingt minutes avant la fin du mercato hivernal, le 1er février 2024, le Standard annonçait l’arrivée en prêt de Seydou Fini, jeune ailier italien sous contrat avec la Genoa et repris en équipe nationale espoirs.

Peu utilisé par Ivan Leko, il n’avait disputé que 41 minutes réparties en quatre matchs en fin de phase classique, mais avait tout de même participé à cinq rencontres d’Europe Play-Offs… faute de combattants.

De retour à la Genoa, il avait été prêté dans la foulée à l’Excelsior Rotterdam, où il a vécu une saison pleine en D2 néerlandaise, avec quatre buts et cinq passes décisives en 38 apparitions et plus de 2.000 minutes de temps de jeu.

Seydou Fini (ex-Standard) prêté chez le leader de Série B

Une première saison complète chez les professionnels et un statut d’incontournable chez les U21 italiens auraient peut-être pu lui permettre de se faire une place au soleil à la Genoa. Cela n’a cependant pas été le cas.

Sur le banc pendant toute la saison, il n’a eu droit qu’à trois apparitions toutes compétitions confondues, dont une contre l’AS Roma en Serie A et deux en Coupe d’Italie, face à Empoli et à l’Atalanta.

Une nouvelle fois en manque de temps de jeu, Seydou Fini est, à 19 ans, prêté par la Genoa pour la troisième fois en trois saisons. Il atterrit cette fois à Frosinone, leader de Serie B.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie B
Serie B Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Genoa
Seydou Fini

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/01: Mbenza - Yaremchuk - Fini

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/01: Mbenza - Yaremchuk - Fini

17:00
De l'intérêt concret pour Isaac Mbenza, sur une voie de garage à Charleroi

De l'intérêt concret pour Isaac Mbenza, sur une voie de garage à Charleroi

17:00
LIVE BRUGES-OM : les Blauw en Zwart en route vers les barrages de la Ligue des champions ? Live

LIVE BRUGES-OM : les Blauw en Zwart en route vers les barrages de la Ligue des champions ?

16:45
Malgré l'AC Milan et la Juventus, le Standard fait passer professionnel un grand talent de son académie

Malgré l'AC Milan et la Juventus, le Standard fait passer professionnel un grand talent de son académie

16:00
Flop à 17 millions au Club de Bruges, Roman Yaremchuk proche d'un gros club français

Flop à 17 millions au Club de Bruges, Roman Yaremchuk proche d'un gros club français

16:30
Message clair des Ultras du Standard avant le Clasico : "Ne laissons pas l'avantage à l'ennemi juré"

Message clair des Ultras du Standard avant le Clasico : "Ne laissons pas l'avantage à l'ennemi juré"

14:20
1
Standard - Anderlecht et Union - Bruges au programme : voici les arbitres de la 23ᵉ journée de Pro League

Standard - Anderlecht et Union - Bruges au programme : voici les arbitres de la 23ᵉ journée de Pro League

15:40
1
Scandale raciste en Challenger Pro League : "Recevoir ces messages en 2026 est une honte"

Scandale raciste en Challenger Pro League : "Recevoir ces messages en 2026 est une honte"

15:20
Diego Moreira, un atout pour la Belgique au Mondial 2026 : quel rôle pourrait-il jouer ?

Diego Moreira, un atout pour la Belgique au Mondial 2026 : quel rôle pourrait-il jouer ?

14:40
"On le connaît un peu mieux que les autres, et..." : Charles De Ketelaere vanté par David Hubert

"On le connaît un peu mieux que les autres, et..." : Charles De Ketelaere vanté par David Hubert

14:00
Que s'est-il passé à Utrecht ? Le bourgmestre dénonce le comportement des supporters de Genk

Que s'est-il passé à Utrecht ? Le bourgmestre dénonce le comportement des supporters de Genk

13:40
Deux incertitudes pour le Club de Bruges avant le choc contre l'OM

Deux incertitudes pour le Club de Bruges avant le choc contre l'OM

13:00
Le constat clair d'un ex-directeur sportif sur le RSC Anderlecht

Le constat clair d'un ex-directeur sportif sur le RSC Anderlecht

13:20
Que faire sans Promise David et Kevin Rodriguez ? Les compositions probables d'Union - Atalanta

Que faire sans Promise David et Kevin Rodriguez ? Les compositions probables d'Union - Atalanta

12:40
Officiel : le KV Malines tient déjà le successeur de Lion Lauberbach

Officiel : le KV Malines tient déjà le successeur de Lion Lauberbach

12:20
Jérémy Doku s'énerve : "Je ne simule pas !"

Jérémy Doku s'énerve : "Je ne simule pas !"

12:00
Voici comment Bruges et l'Union SG peuvent encore se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions

Voici comment Bruges et l'Union SG peuvent encore se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions

11:40
Rudi Garcia suivrait un joueur de l'Union Saint-Gilloise de près

Rudi Garcia suivrait un joueur de l'Union Saint-Gilloise de près

11:20
2
"Il peut mieux faire" : le coach de l'Atalanta encourage Charles De Ketelaere

"Il peut mieux faire" : le coach de l'Atalanta encourage Charles De Ketelaere

11:00
Malgré ses blessures, Roméo Lavia a la confiance de son nouvel entraîneur

Malgré ses blessures, Roméo Lavia a la confiance de son nouvel entraîneur

10:30
🎥 Drame avant Lyon-PAOK en Europa League : 7 supporters meurent dans un accident de la route

🎥 Drame avant Lyon-PAOK en Europa League : 7 supporters meurent dans un accident de la route

10:00
Après Wout Faes, Pocognoli aimerait que Monaco attire un autre défenseur central

Après Wout Faes, Pocognoli aimerait que Monaco attire un autre défenseur central

09:30
Marc Wilmots avait fait son choix : une ancienne cible du Standard s'est engagée en Ligue 1

Marc Wilmots avait fait son choix : une ancienne cible du Standard s'est engagée en Ligue 1

07:00
La RAAL pourrait-elle perdre l'un de ses atouts offensifs plus tôt que prévu ?

La RAAL pourrait-elle perdre l'un de ses atouts offensifs plus tôt que prévu ?

09:00
La Gantoise laisse partir libre un excédentaire à plus de 100 matchs en Pro League

La Gantoise laisse partir libre un excédentaire à plus de 100 matchs en Pro League

08:30
Un départ se précise à Anderlecht : le joueur n'est déjà plus en Belgique

Un départ se précise à Anderlecht : le joueur n'est déjà plus en Belgique

08:00
"Je vais tout donner pour le club" : Kays Ruiz s'est confié à notre micro après ses débuts avec le RFC Liège Réaction

"Je vais tout donner pour le club" : Kays Ruiz s'est confié à notre micro après ses débuts avec le RFC Liège

06:20
Un ancien capitaine de Pro League va faire son retour en D1A

Un ancien capitaine de Pro League va faire son retour en D1A

07:40
🎥 C'était sûr : les supporters de Marseille prennent d'assaut le centre de Bruges

🎥 C'était sûr : les supporters de Marseille prennent d'assaut le centre de Bruges

07:20
Trois matchs seulement... mais un choix assumé : voici pourquoi Hasi voulait ce défenseur

Trois matchs seulement... mais un choix assumé : voici pourquoi Hasi voulait ce défenseur

06:40
Les mots de Gaëtan Englebert après la victoire du RFC Liège : "Ne pas écouter ce qui se dit à l'extérieur" Réaction

Les mots de Gaëtan Englebert après la victoire du RFC Liège : "Ne pas écouter ce qui se dit à l'extérieur"

23:55
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/01: Kondo - Stanic - Epailly

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/01: Kondo - Stanic - Epailly

23:00
"Ça fait super plaisir" : Kylian Hazard aux anges après avoir planté son premier but de la saison Interview

"Ça fait super plaisir" : Kylian Hazard aux anges après avoir planté son premier but de la saison

23:20
Anderlecht lâche l'un de ses jeunes... qui rejoint un club amateur

Anderlecht lâche l'un de ses jeunes... qui rejoint un club amateur

23:00
Le Standard de Liège s'intéresse à un défenseur... mais il y a un gros souci

Le Standard de Liège s'intéresse à un défenseur... mais il y a un gros souci

20:30
Beveren, le grand gagnant du jour... sans jouer : le RWDM et Seraing avancent, l'Olympic Charleroi recule

Beveren, le grand gagnant du jour... sans jouer : le RWDM et Seraing avancent, l'Olympic Charleroi recule

22:30

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 22
Inter Inter 6-2 Pisa Pisa
Como Como 6-0 Torino Torino
Fiorentina Fiorentina 1-2 Cagliari Cagliari
Lecce Lecce 0-0 Lazio Lazio
Sassuolo Sassuolo 1-0 Cremonese Cremonese
Atalanta Atalanta 4-0 Parma Parma
Genoa Genoa 3-2 Bologna Bologna
Juventus Juventus 3-0 Napoli Napoli
AS Roma AS Roma 1-1 AC Milan AC Milan
Hellas Verona Hellas Verona 1-3 Udinese Udinese
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved