Pas de repos pour les braves : l'Union a déjà rejoué en match, les nouvelles recrues se montrent

Pas de repos pour les braves : l'Union a déjà rejoué en match, les nouvelles recrues se montrent
Photo: © photonews
L'Union a disputé aujourd'hui un match amical face à Beveren. L'occasion de donner du temps de jeu à tout le monde.

Hier soir, l'Union Saint-Gilloise a offert un dernier motif de fierté à ses supporters sur la scène européenne en s'imposant pour la première fois au Lotto Park contre l'Atalanta. Aujourd'hui; une partie du groupe était de retour sur le terrain, et pas seulement pour un simple entraînement.

Si le calendrier s'allègera (enfin) après les demi-finales de Coupe de Belgique suite à l'élimination européenne, David Hubert veut conserver tout le monde concerné jusqu'au bout. Un match amical contre Beveren, leader de D1B était donc programmé aujourd'hui.

Biondic confirme son sens du but

Cela a permis aux joueurs en manque de temps de jeu comme Vic Chambaere Fedde Leysen, Ousseynou Niang, Rob Schoofs, Marc Giger, Ivan Pavlic ou Guillaume François de garder le rythme. Besfort Zeneli et Mateo Biondic ont quant à eux poursuivi leur adaptation.

Plusieurs jeunes issus de l'équipe U23 étaient également de la partie. L'Union l'a emporté 2-0 avec des buts signés Ivan Pavlic et Mateo Biondic, qui montre également son instinct de finisseur à l'entraînement.


Le onze de l'Union : Chambaere, Stassin, Leysen, Niang, Pavlic, François, Schoofs (remplacé par Hamoutahar), Zeneli, Berradi (remplacé par Keita), Giger, Biondic.

Union SG

