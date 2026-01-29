Officiel : après plus de 100 matchs disputés, un fidèle de Pro League file en Arabie Saoudite à 25 ans

Edgaras Utkus arrivait en fin de contrat au Cercle de Bruges. L'intérêt venu d'Arabie Saoudite a mis tout le monde d'accord.

Cette saison encore, Edgaras Utkus faisait partie des meubles au Cercle de Bruges. Le défenseur central lituanien a manifesté une fidélité marquante aux Groen en Zwart depuis son arrivée en provenance de l'équipe réserve de Monaco, le club partenaire, en juillet 2021.

Sur ce laps de temps, Utkus a disputé pas moins de 113 matchs pour le Cercle. Il y a vécu des moments inoubliables, commes les Champions' Playoffs disputés avec Miron Musclic ou le quart de finale de Conférence League.

Mais il était également présent dans les moments de doute, comme cette double confrontation face au Patro Eisden pour rester en D1A il y a quelques mois. La zone rouge, il cherchera désormais à l'éviter en Saudi Pro League.

Une offre qui tombe à point nommé pour le Cercle

Le défenseur de 25 ans a en effet signé à Al-Kholood, présent dans l'élite saoudienne depuis deux ans et qui cherche à se renforcer pour s'éloigner de la zone de danger. L'ancien club de Jackson Muleka (parti il y a six mois) compte pour le moment quatre points de marge.

Alors qu'il ne lui restait plus que six mois de contrat, Edgaras Utkus devrait rapporter un peu plus d'un million au Cercle de Bruges. Il aura dès demain une belle occasion de constater ce que valent ses nouveaux coéquipiers, puisqu'Al-Khalood affrontera l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Joao Felix et Kingsley Coman.



