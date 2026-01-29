Le Jan Breydel a scandé le nom de Jelle Vossen, qui a évoqué sa situation compliquée

Le Club de Bruges a vécu une soirée de rêve contre Marseille ce mercredi. Et Jelle Vossen, présent en tant que consultant, a participé à la fête.

Ce mercredi, Jelle Vossen a fait son retour au Jan Breydel - mais pas en tant que joueur, comme c'était le cas le week-end dernier lors du match entre Bruges et Zulte Waregem. Cette fois, il était consultant en bord de terrain pour VMT 2.

Sa présence n'est pas passée inaperçue et son nom a été scandé par des supporters du Club de Bruges, qui n'ont pas oublié ses 4,5 années passées chez les Blauw & Zwart (pour 48 buts en 141 matchs). "C'est toujours très agréable de revenir ici, je suis toujours accueilli très chaleureusement", se réjouissait-il au micro de VTM. 

Jelle Vossen ronge son frein à Zulte Waregem 

Un retour plus réussi que le week-end passé : non seulement Zulte Waregem s'est incliné 4 buts à 3... mais Vossen n'a pas décollé du banc. "C'était un peu dommage de ne pas recevoir de temps de jeu, c'était une déception", reconnaît le buteur. 

Décevant, mais symptomatique de sa situation à Zulte, où sa relation avec Sven Vandenbroeck semble au point mort. "Mentalement, ce n'est pas facile, je dois l'admettre. Tout footballeur veut jouer, et si tu es toujours sur le banc, ça te pèse", concède Vossen. 


"Mais il faut savoir ne jamais abandonner, et je ne l'ai jamais durant ma carrière", conclut l'ancien attaquant du KRC Genk et du Club de Bruges. La saison passée encore, Jelle Vossen était élu meilleur joueur de Challenger Pro League et aidait l'Essevee à décrocher la montée en D1A.

