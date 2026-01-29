Nicolas Frutos fait le point : une arrivée majeure confirmée à la RAAL, mais pas celle de Samuel Bastien !

Photo: © photonews

Alors que le mercato se fermera lundi, Nicolas Frutos, directeur sportif de la RAAL, a fait le point sur deux dossiers chauds.

Ces dernières semaines, deux noms bien connus ont été cités du côté de La Louvière : Samuel Bastien (Fortuna Sittard) et Majeed Ashimeru, dont le RSC Anderlecht souhaite se séparer. Deux renforts potentiels à un poste comparable, tandis que dans l'autre sens, dans l'entrejeu, Lucas Bretelle a quitté le club. 

Ce jeudi, Nicolas Frutos a fait le point dans les colonnes de La Dernière Heure concernant ces deux dossiers. Et alors qu'on pensait que c'était celui de Samuel Bastien qui était le plus proche d'être finalisé, c'est bien Ashimeru qui devrait bientôt débarquer à l'Easi Arena.

Ashimeru en approche, pas Bastien 

"Pour Majeed Ashimeru, cela pourrait être une question d'heures. Aujourd'hui ou demain. Cela a bien avancé", assure le directeur sportif de la RAAL. Un sacré transfert pour les Loups. Le Ghanéen compte 129 matchs pour le RSC Anderlecht, et ce malgré des soucis physiques qui l'ont empêché d'être un titulaire régulier.

Mais alors, qu'en est-il de Samuel Bastien ? L'ancien du Standard pourrait bien ne pas rejoindre les rangs louviérois. "Le dossier est moins avancé et n'est pas une priorité", a révélé Nicolas Frutos à son sujet. Bastien revient de loin après un AVC en avril 2025, qui l'a tenu éloigné des terrains jusqu'en fin d'année avec le Fortuna Sittard. 


Jusqu'à présent, la RAAL a réalisé trois transferts entrants durant ce mercato : Nachon Nsingi (OHL), Cristian Makaté (Union) et Bryan Soumaré (libre). 

Majeed Ashimeru

