Un ancien du Standard suspendu par son club pour conduite sous influence

Jean-Luc Dompé, ancien ailier du Standard, de La Gantoise ou encore de Zulte Waregem, a été suspendu par le Hambourg SV, son club actuel. Le Français a été testé positif lors d'un alcootest.

Le HSV a annoncé via un communiqué officiel avoir temporairement suspendu son ailier Jean-Luc Dompé, 30 ans, à la suite d'un test d'alcoolémie positif. Dompé a été testé positif au volant lors d'un contrôle routier, dimanche dernier, et son permis de conduire lui a été retiré par la police.

Jean-Luc Dompé a été "suspendu jusqu'à nouvel ordre pour faute grave", précise le club allemand. "Le joueur français a été informé de cette décision par la direction du club jeudi matin 29 janvier, à la suite d'un entretien. Lors de cette réunion, Dompé a été fermement rappelé à l'ordre quant à ses responsabilités en tant que joueur professionnel, modèle et représentant du club".

Jean-Luc Dompé récidive à Hambourg

Le Hambourg SV prendra par la suite une décision définitive concernant Dompé après consultation en interne. Ce n'est en effet pas un premier écart pour l'ancien joueur du Standard, de La Gantoise ou encore de Zulte Waregem.

En février 2023, déjà, Jean-Luc Dompé avait perdu le contrôle de son véhicule et embouti une autre voiture. Le HSV l'avait alors mis à l'amende, sans suspension.



Dompé évolue à Hambourg depuis 2022. Cette saison, il a disputé 14 matchs en Bundesliga (2 buts). En Pro League, il a disputé près de 130 matchs sous les couleurs de cinq clubs différents, mais s'était surtout signalé avec Zulte Waregem, disputant 73 matchs pour 20 passes décisives.