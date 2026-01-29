Le Club de Bruges à la lutte avec trois grands clubs italiens pour un grand talent défensif ?

Selon la presse croate, le FC Bruges ferait partie des clubs intéressés par Branimir Mlacic, jeune défenseur du Hajduk Split. Mais la concurrence est rude.

Le média croate Dalmatinski Portal affirme cette semaine que le Club de Bruges ferait partie des clubs intéressés par Branimir Mlacic (18 ans), jeune défenseur central très convoité du Hajduk Split.

Le Hajduk aurait d'ores et déjà reçu pas moins de cinq offres officielles provenant de divers clubs, et ce sera désormais au club, au joueur et à son entourage de prendre une décision.

Récemment, Mlacic était cité avec insistance du côté de l'Inter Milan, où un transfert semblait imminent. Finalement, si l'Inter reste intéressé, quatre autres options se sont ajoutées pour l'international croate U21, dont deux autres en provenance d'Italie : l'AS Rome et l'Udinese.

Ivan Leko sera-t-il un argument en faveur de Bruges ?

En plus de ces trois clubs italiens, Southampton serait également sur le coup... ainsi, donc, que le Club de Bruges. Et tous ces clubs auraient soumis la même offre, à savoir 5 millions d'euros (Branimic Mlacic est évalué à 4 millions d'euros sur Transfermarkt).

Branimic Mlacic a fait ses grands débuts en équipe A cette saison, disputant 19 matchs avec le Hajduk Split et délivrant même deux passes décisives. Il est sous contrat au sein du club croate jusqu'en 2029.



Lire aussi… Avant l'humiliation, l'OM avait déjà marqué l'histoire de la Champions League à Bruges ›

On peut se demander comment le Club de Bruges peut lutter face à l'intérêt de géants du football européen comme la Roma et l'Inter Milan. Mais les récentes performances des Blauw & Zwart en Ligue des Champions peuvent servir d'argument... tout comme la présence d'Ivan Leko sur le banc. Le Croate a d'ailleurs coaché le Hajduk Split en 2022-2023.