Le RSC Anderlecht garde un international chilien dans le viseur

Un nom déjà associé au RSC Anderlecht par le passé est de nouveau cité par la presse brésilienne. Il s'agit de Gonzalo Tapia, ailier chilien de Sao Paulo.

Voilà longtemps désormais que le nom de Gonzalo Tapia (23 ans) circule au RSC Anderlecht. Les premières rumeurs datent en effet du début de l'été 2024, quand Brian Riemer cherchait un ailier percutant capable de venir concurrencer Anders Dreyer.

Tapia évoluait alors au CD Universidad Catolica, en D1 chilienne. La piste était réactivée en fin de mercato, mais l'international chilien (8 caps actuellement) était resté au pays, avant de finalement rejoindre River Plate en janvier 2025. Par la suite, il s'est engagé au FC Sao Paulo.

D'abord prêté, Tapia a tout récemment signé un contrat jusqu'en 2029 à Sao Paulo, qui a déboursé 2 millions d'euros pour le polyvalent ailier capable d'occuper l'aile gauche, l'aile droite ou l'axe de l'attaque.

Anderlecht encore cité : est-ce plausible ?

C'est donc assez surprenant de lire aujourd'hui dans la presse brésilienne (notamment via Rafael Coutinho, journaliste pour Mercado Da Bola) que plusieurs clubs se renseignent déjà pour Gonzalo Tapia. Parmi ces clubs, à nouveau, le RSC Anderlecht mais aussi Leeds United et l'Udinese.

Affaire à suivre donc, mais certainement pas dès cet hiver, l'ailier chilien venant seulement de rejoindre Sao Paulo à titre définitif.



