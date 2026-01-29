Un ancien coach du Standard pour diriger l'AS Saint-Etienne de Lucas Stassin ?

Un ancien coach du Standard pour diriger l'AS Saint-Etienne de Lucas Stassin ?

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Lucas Stassin se retrouvera bientôt sans entraîneur. L'AS Saint-Etienne se séparera ce week-end d'Eirik Horneland, qui a annoncé son départ et dirigera son dernier match samedi.

L'AS Saint-Etienne vit une période délicate. Cinquièmes de Ligue 2, les Verts n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq derniers matchs en championnat et vont devoir redresser la barre pour rester dans la course à la montée. 

Suite à ces résultats compliqués, l'entraîneur Eirik Horneland a annoncé qu'il quitterait son poste après le match de ce samedi, contre Boulogne. Il a fait ses adieux au groupe mercredi, rapporte L'Equipe, et ne donnera pas sa conférence de presse hebdomadaire.

Philippe Montanier coach de Lucas Stassin ?

Reste à savoir qui lui succédera. La direction de l'ASSE a un profil en tête de liste : celui de Philippe Montanier (61 ans), ancien entraîneur de Toulouse, libre depuis la fin de son bail chez les Violets en fin de saison 2022-2023.

Montanier a fini sa carrière de joueur à Saint-Etienne en 2000 mais n'a jamais dirigé les Verts. Il aurait, selon L'Equipe, d'ores et déjà donné son accord pour rejoindre Geoffroy-Guichard. Son expérience parle pour lui : Philippe Montanier avait à l'époque réussi à faire remonter le Toulouse FC en Ligue 1, en 2022.

En Belgique, on a bien connu Philippe Montanier du côté de Sclessin. Le Français avait dirigé le Standard de juillet à décembre 2020. Si sa personnalité était très appréciée au club, et ses qualités de coach indéniables, les résultats n'avaient pas suivi. 

L'un des défis de Montanier à Saint-Etienne sera notamment de relancer Lucas Stassin : l'attaquant de 21 ans n'a plus marqué de but depuis septembre dernier et est en grande difficulté, lui qui espérait décrocher un transfert de premier plan l'été dernier ou cet hiver. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 2
Ligue 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Saint-Étienne
Lucas Stassin

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Ariss - Erenbjerg - Zague

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Ariss - Erenbjerg - Zague

17:30
Le Standard peut lâcher l'affaire : une cible ne quittera pas son club

Le Standard peut lâcher l'affaire : une cible ne quittera pas son club

17:00
Le Club de Bruges passe à côté d'une cible prioritaire sur ce mercato hivernal

Le Club de Bruges passe à côté d'une cible prioritaire sur ce mercato hivernal

17:30
Transfert en vue pour l'une des sensations de la saison en Pro League ?

Transfert en vue pour l'une des sensations de la saison en Pro League ?

16:40
Un Standard-Anderlecht sous haute tension : les deux clubs ont beaucoup à perdre

Un Standard-Anderlecht sous haute tension : les deux clubs ont beaucoup à perdre

14:40
1
La fin des blessures à répétition ? Anderlecht accueille un renfort au sein de son staff médical

La fin des blessures à répétition ? Anderlecht accueille un renfort au sein de son staff médical

16:20
Nicolas Frutos fait le point : une arrivée majeure confirmée à la RAAL, mais pas celle de Samuel Bastien !

Nicolas Frutos fait le point : une arrivée majeure confirmée à la RAAL, mais pas celle de Samuel Bastien !

16:00
Le Jan Breydel a scandé le nom de Jelle Vossen, qui a évoqué sa situation compliquée

Le Jan Breydel a scandé le nom de Jelle Vossen, qui a évoqué sa situation compliquée

15:00
"Il en faut peu pour être heureux" : la presse italienne se lâche après Union - Atalanta

"Il en faut peu pour être heureux" : la presse italienne se lâche après Union - Atalanta

15:20
Le partenariat se renforce : Eupen va accueillir un jeune talent du PSG

Le partenariat se renforce : Eupen va accueillir un jeune talent du PSG

14:20
C'était attendu : le Maroc et le Sénégal sévèrement sanctionnés après le chaos en finale de la CAN

C'était attendu : le Maroc et le Sénégal sévèrement sanctionnés après le chaos en finale de la CAN

14:00
Superbe soirée européenne pour la Belgique : découvrez l'évolution du coefficient UEFA

Superbe soirée européenne pour la Belgique : découvrez l'évolution du coefficient UEFA

13:40
10 millions de valeur et brillant la saison dernière : mais pourquoi Genk le laisse-t-il encore sur le banc ?

10 millions de valeur et brillant la saison dernière : mais pourquoi Genk le laisse-t-il encore sur le banc ?

12:40
Le succès du Club de Bruges a aussi son revers : Aleksandar Stankovic déjà parti après une seule saison ?

Le succès du Club de Bruges a aussi son revers : Aleksandar Stankovic déjà parti après une seule saison ?

13:20
"Il a été étincelant" : deux Brugeois couverts de louanges dans la presse française

"Il a été étincelant" : deux Brugeois couverts de louanges dans la presse française

13:00
Roberto De Zerbi impressionné par le Club de Bruges ? "J'ai honte" Réaction

Roberto De Zerbi impressionné par le Club de Bruges ? "J'ai honte"

12:00
Jouable pour Bruges ? Les affiches probables des barrages de la Ligue des Champions

Jouable pour Bruges ? Les affiches probables des barrages de la Ligue des Champions

12:20
La première pierre se rapproche : grosse avancée pour le Club de Bruges dans le dossier de son nouveau stade

La première pierre se rapproche : grosse avancée pour le Club de Bruges dans le dossier de son nouveau stade

11:20
"Content pour le football belge...surtout pour Bruges" : De Ketelaere bon perdant, son coach très remonté Réaction

"Content pour le football belge...surtout pour Bruges" : De Ketelaere bon perdant, son coach très remonté

11:40
"Je ne suis pas devenu Guardiola" : Ivan Leko répond aux récentes critiques suite à la qualification de Bruges Réaction

"Je ne suis pas devenu Guardiola" : Ivan Leko répond aux récentes critiques suite à la qualification de Bruges

11:00
Coup dur pour Anderlecht : un grand talent de Neerpede quitte le club à seulement 16 ans !

Coup dur pour Anderlecht : un grand talent de Neerpede quitte le club à seulement 16 ans !

10:20
"Soirée de merde. Soirée honteuse" : l'OM a-t-il sous-estimé Bruges ? Mehdi Benatia ne mâche pas ses mots Réaction

"Soirée de merde. Soirée honteuse" : l'OM a-t-il sous-estimé Bruges ? Mehdi Benatia ne mâche pas ses mots

10:40
Une blessure inquiétante ? Des nouvelles de Jeremy Doku, homme du match en 30 minutes contre Galatasaray

Une blessure inquiétante ? Des nouvelles de Jeremy Doku, homme du match en 30 minutes contre Galatasaray

10:00
🎥 De retour de blessure, Romelu Lukaku éliminé... et bien charrié par les supporters de Chelsea

🎥 De retour de blessure, Romelu Lukaku éliminé... et bien charrié par les supporters de Chelsea

09:30
Après les boycotts, un club de Pro League va réaménager sa tribune réservée aux visiteurs

Après les boycotts, un club de Pro League va réaménager sa tribune réservée aux visiteurs

08:40
Avec lui, l'OM a tout gagné : pourquoi Arthur Vermeeren ne quitte-t-il plus le banc de Marseille ?

Avec lui, l'OM a tout gagné : pourquoi Arthur Vermeeren ne quitte-t-il plus le banc de Marseille ?

09:00
De quoi encore creuser l'écart en Belgique : la coquette somme que rapportera la Ligue des Champions à l'Union Analyse

De quoi encore creuser l'écart en Belgique : la coquette somme que rapportera la Ligue des Champions à l'Union

08:20
1
"Accord trouvé" : qualifié en Ligue des Champions, le Club de Bruges va signer un nouveau transfert

"Accord trouvé" : qualifié en Ligue des Champions, le Club de Bruges va signer un nouveau transfert

08:00
🎥 "À la Sinan Bolat" : un but du gardien qui trompe Thibaut Courtois et force le Real aux barrages

🎥 "À la Sinan Bolat" : un but du gardien qui trompe Thibaut Courtois et force le Real aux barrages

07:40
L'Arabie Saoudite veut frapper très fort et attirer l'un des plus grands noms du football mondial

L'Arabie Saoudite veut frapper très fort et attirer l'un des plus grands noms du football mondial

07:20
Rayane Bounida monte en puissance aux Pays-Bas : le point sur son évolution

Rayane Bounida monte en puissance aux Pays-Bas : le point sur son évolution

07:00
1
Bruges a fait marche arrière : ce renfort à 6 millions d'euros ne viendra finalement pas

Bruges a fait marche arrière : ce renfort à 6 millions d'euros ne viendra finalement pas

06:30
L'immense bourde du Club de Bruges suite à l'élimination de l'OM !

L'immense bourde du Club de Bruges suite à l'élimination de l'OM !

06:00
"C'est la première fois de ma carrière" : Carlos Forbs savoure après la qualification de Bruges Interview

"C'est la première fois de ma carrière" : Carlos Forbs savoure après la qualification de Bruges

23:53
2
Florucz frustré, Burgess en mode Royal Air Force : les notes de l'Union contre l'Atalanta

Florucz frustré, Burgess en mode Royal Air Force : les notes de l'Union contre l'Atalanta

23:30
Le Club de Bruges valide son ticket pour les barrages en battant magnifiquement l'OM

Le Club de Bruges valide son ticket pour les barrages en battant magnifiquement l'OM

22:57

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 30/01 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 31/01 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 31/01 Westerlo Westerlo
STVV STVV 31/01 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 01/02 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved