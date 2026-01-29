Un ancien coach du Standard pour diriger l'AS Saint-Etienne de Lucas Stassin ?

Lucas Stassin se retrouvera bientôt sans entraîneur. L'AS Saint-Etienne se séparera ce week-end d'Eirik Horneland, qui a annoncé son départ et dirigera son dernier match samedi.

L'AS Saint-Etienne vit une période délicate. Cinquièmes de Ligue 2, les Verts n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq derniers matchs en championnat et vont devoir redresser la barre pour rester dans la course à la montée.

Suite à ces résultats compliqués, l'entraîneur Eirik Horneland a annoncé qu'il quitterait son poste après le match de ce samedi, contre Boulogne. Il a fait ses adieux au groupe mercredi, rapporte L'Equipe, et ne donnera pas sa conférence de presse hebdomadaire.

Philippe Montanier coach de Lucas Stassin ?

Reste à savoir qui lui succédera. La direction de l'ASSE a un profil en tête de liste : celui de Philippe Montanier (61 ans), ancien entraîneur de Toulouse, libre depuis la fin de son bail chez les Violets en fin de saison 2022-2023.

Montanier a fini sa carrière de joueur à Saint-Etienne en 2000 mais n'a jamais dirigé les Verts. Il aurait, selon L'Equipe, d'ores et déjà donné son accord pour rejoindre Geoffroy-Guichard. Son expérience parle pour lui : Philippe Montanier avait à l'époque réussi à faire remonter le Toulouse FC en Ligue 1, en 2022.

En Belgique, on a bien connu Philippe Montanier du côté de Sclessin. Le Français avait dirigé le Standard de juillet à décembre 2020. Si sa personnalité était très appréciée au club, et ses qualités de coach indéniables, les résultats n'avaient pas suivi.





L'un des défis de Montanier à Saint-Etienne sera notamment de relancer Lucas Stassin : l'attaquant de 21 ans n'a plus marqué de but depuis septembre dernier et est en grande difficulté, lui qui espérait décrocher un transfert de premier plan l'été dernier ou cet hiver.